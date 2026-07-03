À Kiev, une famille voit des décennies de patrimoine partir en fumée après une frappe russe

Une famille de Kiev a perdu une grande partie de son patrimoine culturel et familial lors de la violente attaque de missiles et de drones menée par la Russie jeudi contre la capitale ukrainienne. Parmi les objets détruits figurent des milliers de livres anciens, des icônes religieuses et un chapelet offert par le pape François.

Iryna Plekhova, responsable culturelle de 42 ans, est revenue dans son appartement dévasté pour tenter de récupérer ce qui pouvait encore l’être. Au milieu des cendres, elle a découvert des livres carbonisés, des objets religieux réduits en miettes et les vestiges de collections constituées avec son mari, réalisateur, pendant plusieurs décennies.

« Il ne nous reste plus rien. Tout a été entièrement détruit par les flammes », a-t-elle confié. Le couple vivait dans un immeuble situé à proximité des principales archives cinématographiques d’Ukraine, un bâtiment historiquement lié à plusieurs générations de cinéastes ukrainiens.

Selon les autorités, l’attaque de jeudi, l’une des plus meurtrières contre Kiev depuis le début de la guerre il y a plus de quatre ans, a fait 30 morts et provoqué d’importants dégâts dans plusieurs quartiers de la capitale. L’immeuble de la famille avait déjà été endommagé lors d’une précédente frappe le 15 juin, avant d’être ravagé par un incendie déclenché par les débris de la dernière attaque.

Parmi les pertes figurent environ 5 000 ouvrages anciens, une icône transmise par la grand-mère d’Iryna Plekhova et conservée durant toute la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des DVD contenant de précieuses archives audiovisuelles que le couple comptait remettre aux archives nationales.

En fouillant les décombres, Iryna Plekhova est néanmoins parvenue à retrouver un tryzub, les armoiries de l’Ukraine sculptées dans le bois par son beau-père, légèrement endommagées. Ce symbole national est devenu l’un des rares objets rescapés de l’incendie.

Depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en 2022, de nombreux sites historiques, musées, églises et monuments du patrimoine culturel ukrainien ont été endommagés ou détruits. Le mois dernier encore, la cathédrale de la Dormition de la Laure des Grottes de Kiev, l’un des lieux les plus sacrés du pays, a été gravement touchée lors d’une attaque que les autorités ukrainiennes qualifient de délibérée.