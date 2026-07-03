Les prix du pétrole se stabilisent grâce aux espoirs de paix entre les États-Unis et l’Iran

Les cours du pétrole sont restés globalement stables vendredi, les investisseurs misant sur une poursuite des discussions entre les États-Unis et l’Iran susceptibles d’apaiser les tensions au Moyen-Orient et de sécuriser les approvisionnements mondiaux en brut.

En milieu de séance, le Brent reculait légèrement de 0,06 % à 71,76 dollars le baril, tandis que le pétrole américain West Texas Intermediate (WTI) cédait 0,29 % à 68,49 dollars. Sur l’ensemble de la semaine, le Brent a perdu 0,3 % et le WTI environ 1,1 %.

Jeudi, les deux références mondiales avaient atteint leur plus bas niveau depuis la période précédant le début de la guerre entre les États-Unis et l’Iran à la fin du mois de février. Les marchés restent attentifs aux négociations en cours, qui nourrissent l’espoir d’un apaisement durable.

Selon les analystes de Commerzbank, les prix sont sous pression en raison des attentes d’une réouverture complète du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole. De leur côté, les experts de Citi estiment que les discussions entre Washington et Téhéran demeurent fragiles, mais qu’aucune des deux parties n’a réellement intérêt à rompre le processus de négociation.

Le trafic maritime a déjà repris partiellement dans le détroit d’Ormuz, conformément aux premiers engagements pris dans le cadre de l’accord entre les deux pays. Toutefois, les incertitudes persistent après les échanges de frappes intervenus le week-end dernier à la suite d’une attaque iranienne contre un navire cargo.

Dans ce contexte, les producteurs du Golfe se préparent à augmenter leur production afin de profiter d’une éventuelle normalisation des exportations. Parallèlement, le groupe pétrolier saoudien Saudi Aramco s’oriente davantage vers des ventes au comptant sur le marché asiatique, signe que les acteurs du secteur anticipent une évolution progressive de l’offre mondiale.