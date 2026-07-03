Nouvelles frappes russes en Ukraine : quatre morts, dont un enfant, et plusieurs blessés

De nouvelles attaques russes menées dans la nuit de jeudi à vendredi ont fait au moins quatre morts et dix blessés en Ukraine, selon les autorités locales. Les régions de Soumy et de Kryvyï Rih figurent parmi les zones les plus durement touchées.

Dans la région frontalière de Soumy, un drone russe a frappé une habitation, tuant deux femmes, un homme âgé ainsi qu’une fillette de moins de deux ans. Trois autres personnes ont été blessées, a indiqué Oleh Hryhorov, chef de l’administration militaire régionale.

À Kryvyï Rih, ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, une frappe de missile russe a touché un secteur urbain densément peuplé. Selon les autorités locales, sept personnes ont été blessées lors de cette attaque.

Ces nouvelles frappes interviennent alors que l’Ukraine continue de subir des bombardements réguliers sur plusieurs régions du pays. Les autorités ukrainiennes poursuivent les opérations de secours et l’évaluation des dégâts causés par les attaques.

Par ailleurs, une journée de deuil est observée ce vendredi à Kiev à la suite d’une précédente attaque russe qui a fait au moins trois victimes dans la capitale, illustrant la poursuite des violences malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu.