L’enseigne Pick n Pay mise sur l’intelligence artificielle pour révolutionner les courses en ligne

Le distributeur sud-africain Pick n Pay a dévoilé un nouvel assistant d’achat reposant sur l’intelligence artificielle afin de simplifier les courses en ligne. Baptisé « Penny », cet outil permettra aux clients de composer leurs commandes à l’aide de leur voix, de messages écrits ou même de photos, sans avoir à rechercher manuellement les produits.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de transformation numérique du deuxième plus grand distributeur alimentaire d’Afrique du Sud, qui cherche à renforcer sa présence sur le marché de l’e-commerce après plusieurs années marquées par des difficultés commerciales et une perte de parts de marché au profit de son principal concurrent, Shoprite.

Développé à partir des modèles d’intelligence artificielle Gemini de Google, « Penny » sera déployé à partir du 6 juillet. L’assistant sera capable d’interagir de manière conversationnelle dans plusieurs langues. Les utilisateurs pourront notamment envoyer une photo d’une liste de courses manuscrite, d’une recette ou d’un produit afin de générer automatiquement une commande.

L’outil proposera également des recettes, suggérera des substitutions d’ingrédients en cas d’indisponibilité, aidera les consommateurs à planifier leurs repas, à optimiser leur budget et leur recommandera des produits adaptés à leurs habitudes d’achat.

Selon Enrico Ferigolli, responsable du commerce omnicanal chez Pick n Pay, les attentes des consommateurs évoluent rapidement. Il estime que les clients recherchent désormais des applications capables de les accompagner dans leurs choix plutôt que de simplement accélérer la livraison. L’entreprise prévoit d’ajouter de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle dans les prochains mois.

Cette annonce intervient alors que la concurrence s’intensifie sur le marché sud-africain des courses à la demande. Plus tôt cette année, Shoprite avait déjà lancé son propre assistant alimenté par l’intelligence artificielle afin de recommander des produits, suggérer des réapprovisionnements et proposer des offres personnalisées à ses clients.