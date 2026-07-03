Christine Lagarde ouvre la porte à un départ anticipé de la BCE et évoque un rôle dans le débat politique français

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, n’a pas exclu la possibilité de quitter ses fonctions avant la fin de son mandat, prévue en octobre 2027, afin de s’engager dans le débat politique français. Elle a toutefois assuré qu’une candidature à l’élection présidentielle du printemps prochain n’était « actuellement » pas à l’ordre du jour.

Interrogée par le quotidien Les Échos sur un éventuel départ anticipé, Christine Lagarde a reconnu qu’une telle hypothèse restait envisageable. « C’est possible », a-t-elle déclaré, estimant qu’« une voix européenne doit se faire entendre lors du débat présidentiel français ».

Ces propos contrastent avec ses déclarations précédentes, lorsqu’elle avait écarté les rumeurs de démission en affirmant qu’un « capitaine » ne quittait pas son poste en période de turbulences. À l’époque, marquée par une forte poussée de l’inflation liée à la hausse des prix du pétrole provoquée par la guerre en Iran, elle avait assuré vouloir aller au terme de son mandat.

Si elle laisse désormais ouverte la possibilité d’un départ avant 2027, Christine Lagarde a néanmoins pris ses distances avec l’idée d’une candidature immédiate à l’élection présidentielle. Interrogée sur un éventuel soutien à un candidat ou sur une candidature personnelle, elle a d’abord plaisanté en répondant : « J’y réfléchirai », avant de préciser que cette perspective n’était pas envisagée « actuellement ».

La présidente de la BCE a expliqué que son objectif serait avant tout d’apporter une dimension européenne au débat politique national. Elle a affirmé vouloir s’exprimer « avec une voix française et européenne », soulignant son attachement à ces deux dimensions.

Ces déclarations interviennent à quelques mois d’une période politique importante en France et pourraient alimenter les spéculations sur l’avenir de Christine Lagarde, dont le nom est régulièrement évoqué dans les discussions sur la succession à la tête de l’État.