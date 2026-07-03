Plus de la moitié des sites de baignade français contaminés aux PFAS

L’association Surfrider publie une étude alarmante sur la qualité des eaux de baignade en France. Sur 107 sites analysés, répartis entre cours d’eau et zones littorales, une majorité présente une contamination aux PFAS. Ces polluants éternels, qui ne se dégradent pas naturellement dans l’environnement, sont désormais omniprésents dans les lieux fréquentés par les baigneurs l’été.

Des polluants omniprésents et persistants

Les PFAS, substances per- et polyfluoroalkylées, sont utilisés depuis des décennies dans de nombreux produits industriels et de consommation courante pour leurs propriétés imperméabilisantes et antiadhésives. Leur persistance dans l’environnement et leur capacité à s’accumuler dans les organismes vivants en font une menace sanitaire majeure. Les autorités européennes renforcent progressivement la réglementation sur ces composés chimiques.

Surfrider alerte sur l’urgence sanitaire

Cette enquête de Surfrider met en lumière l’ampleur de la contamination des eaux françaises. L’association appelle à une action rapide des pouvoirs publics pour identifier les sources de pollution et protéger les zones de baignade. La présence massive de PFAS dans ces espaces récréatifs soulève des interrogations sur l’exposition des populations et les risques sanitaires associés.