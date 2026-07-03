Le leasing social de voitures électriques ouvre le 16 juillet pour sa troisième édition

Le ministre de l’Économie Roland Lescure a annoncé le lancement de la troisième édition du leasing social de véhicules électriques pour le 16 juillet. Renault figure parmi les constructeurs engagés avec quatre modèles proposés.

Roland Lescure, ministre de l’Économie, a annoncé jeudi le lancement de la troisième édition du leasing social de véhicules électriques. L’ouverture des commandes est fixée au 16 juillet 2025. Ce dispositif de location à loyer modéré, destiné aux ménages modestes, vise à accélérer la diffusion des véhicules électriques en France. L’opération repose sur un système de certificats d’économie d’énergie, contrairement aux éditions précédentes qui combinaient plusieurs aides publiques.

Une aide plafonnée à 7 000 euros

Les conditions d’accès restent identiques à celles de 2024, avec les mêmes critères de ressources pour les foyers éligibles. Le montant maximal de l’aide atteint 7 000 euros par véhicule, un niveau inférieur aux 13 000 euros de la première édition qui intégraient alors le bonus écologique. Cette aide ne peut se cumuler avec d’autres dispositifs d’accompagnement à l’achat de voitures électriques neuves peu polluantes. Le gouvernement mise sur ce leasing social pour soutenir la progression du marché électrique français.

Renault mobilise quatre modèles électriques

Renault s’investit à nouveau dans l’opération pour la troisième année consécutive et propose quatre modèles à tarifs serrés. Le constructeur au losange met notamment en avant ses nouvelles Twingo électrique, R4 et R5 E-Tech dans le cadre de ce dispositif. Cette stratégie commerciale s’inscrit dans l’engagement du groupe français en faveur de l’électrification de sa gamme et de l’accessibilité des véhicules zéro émission pour un public plus large.