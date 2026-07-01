La Poste : des députés proposent une refonte du service postal face aux difficultés financières

Deux députés présentent une quarantaine de propositions pour moderniser le modèle de La Poste et assurer la pérennité de ses missions de service public. Dans un rapport remis à la commission des finances de l’Assemblée nationale, Jacques Oberti (PS) et Jean-René Cazeneuve (Ensemble pour la République) estiment que l’entreprise souffre d’une compensation insuffisante de ses obligations par l’État, entraînant un déficit supérieur à un milliard d’euros. Entre 2018 et 2024, ces sous-compensations auraient contribué à alourdir la dette nette du groupe de plus de 4 milliards d’euros.

Les parlementaires alertent sur les conséquences de cette situation pour La Poste, confrontée à la baisse continue du volume du courrier et à la concurrence d’acteurs comme Amazon. Selon eux, sans réforme, les capacités d’investissement et de transformation du groupe pourraient être durablement fragilisées.

Vers une distribution du courrier à J+4

Parmi les principales pistes avancées figure l’adoption d’une nouvelle loi postale, plus de quinze ans après la précédente. Les auteurs du rapport proposent de relever progressivement la compensation publique des missions de service universel jusqu’à 66 % de leur coût réel sur une période de cinq ans. Ils recommandent également de faire évoluer, à partir de 2028, la distribution du courrier vers un délai standard de quatre jours après le dépôt (J+4), contre trois actuellement, tout en accompagnant cette évolution par une hausse progressive et différenciée des tarifs.

Le rapport préconise aussi d’adapter le réseau postal à la baisse de fréquentation en supprimant l’objectif légal de 17.000 points de contact, tout en garantissant un maillage territorial grâce à de nouveaux formats, comme les bus postaux ou les points de services en milieu rural. Les députés souhaitent enfin renforcer le rôle de La Poste dans les services aux personnes âgées, notamment pour le portage de repas, de médicaments et les missions de veille sociale, ainsi que réformer le soutien à la presse en remplaçant les tarifs postaux préférentiels par des aides directes aux éditeurs.