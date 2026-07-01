Les achats sur internet frôlent les 200 milliards d’euros en France en 2025

Les dépenses réalisées sur internet par les Français ont atteint un nouveau sommet en 2025, avec près de 200 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit une progression de 7 % sur un an, selon les chiffres publiés par la Fédération du commerce en ligne et de la vente à distance (Fevad). Il s’agit de la septième année consécutive de croissance pour le secteur, qui confirme son poids grandissant dans les habitudes de consommation malgré un contexte économique jugé incertain.

Le nombre de transactions a également fortement progressé, avec une hausse de 11 % sur un an. Les consommateurs ont effectué en moyenne 75 achats en ligne au cours de l’année, pour une dépense annuelle de 4.657 euros. Les services continuent de tirer la croissance du marché (+9 %), devant les ventes de produits (+4 %), notamment dans les secteurs de l’équipement de la maison et de l’habillement.

L’intelligence artificielle transforme le secteur

La Fevad souligne également l’essor durable du marché de l’occasion. Quatre acheteurs en ligne sur dix ont acquis au moins un produit de seconde main en 2025. La plateforme Vinted s’impose désormais comme le deuxième site d’e-commerce le plus fréquenté en France, derrière Amazon, avec plus de 10 millions de clients.

Les professionnels du secteur font toutefois face à de nouveaux défis, notamment l’intégration rapide de l’intelligence artificielle. Selon la fédération, 94 % des sites marchands utilisent déjà des outils d’IA générative et près d’un consommateur sur trois y a recours pour préparer ou faciliter ses achats. Cette transformation technologique figure au cœur des débats de la conférence annuelle de la Fevad organisée à Paris.