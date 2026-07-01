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Fátima Bosch enceinte ? La rumeur qui enfle sur la très contestée Miss Univers

1 juillet 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Fátima Bosch enceinte ? La rumeur qui enfle sur la très contestée Miss Univers
Fátima Bosch enceinte ? La rumeur qui enfle sur la très contestée Miss Univers

Fátima Bosch est au cœur d’une nouvelle tempête médiatique. Et cette fois-ci, ce n’est pas à cause de son élection truquée. Dans une vidéo publiée par le compte de Miss Universe Costa Rica, la reine de beauté apparaît lors de la Gala Dorada, vêtue d’une robe orange pailletée, couronne sur la tête et écharpe de Miss Universe en bandoulière.

La scène montre une ambiance festive, des mariachis, des applaudissements et une Fátima Bosch souriante. Mais ce n’est pas la cérémonie qui a retenu l’attention des internautes. Très vite, certains ont cru remarquer une légère rondeur au niveau du ventre. Depuis, une question circule : Fátima Bosch est-elle enceinte ?

La rumeur prend de l’ampleur

Sur les réseaux sociaux, les commentaires se multiplient. Plusieurs internautes s’interrogent sur la silhouette de Miss Univers, notamment à cause de la coupe très près du corps de sa robe. Pour certains, la vidéo laisse apparaître un changement physique. La “rondeur” aperçue dans la vidéo est devenue virale. Plusieurs personnes se demandent si Fátima Bosch pourrait cacher une grossesse.

À ce stade, Fátima Bosch n’a pas annoncé être enceinte. Aucun communiqué officiel ne confirme cette rumeur. L’organisation Miss Universe n’a pas non plus évoqué une grossesse.. Mais dans l’univers des concours de beauté, où chaque détail est observé, une simple silhouette peut rapidement devenir un sujet viral. Pour l’instant, rien ne permet d’affirmer que Fátima Bosch attend un enfant. Les prochains mois diront si cette rumeur était fondée ou pas…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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