Un incendie meurtrier dans une tour résidentielle endeuille Anvers

Un violent incendie a coûté la vie à au moins cinq personnes mercredi dans un immeuble d’habitation d’Anvers, en Belgique. Le sinistre s’est déclaré en milieu de matinée dans une tour d’une dizaine d’étages située sur la rive gauche de l’Escaut. Les secours, mobilisés en nombre, poursuivaient leurs recherches dans le bâtiment afin de s’assurer qu’aucune autre victime ne se trouvait encore à l’intérieur.

Les flammes ont ravagé plusieurs niveaux de cet immeuble qui compte environ 80 appartements. De nombreux habitants ont dû être évacués en urgence, certains étant secourus directement depuis leur balcon à l’aide de grandes échelles, tandis que plusieurs blessés graves ont été pris en charge. Les autorités ont déclenché un plan médical d’urgence face à l’ampleur de la catastrophe.

Les circonstances restent à établir

À ce stade, l’origine de l’incendie n’a pas été déterminée. D’importants panaches de fumée noire étaient visibles au-dessus des étages supérieurs, comme l’ont montré les images diffusées par plusieurs médias belges. Une enquête devra désormais établir les causes exactes du sinistre.

Le Premier ministre belge Bart De Wever a adressé ses pensées aux victimes et aux habitants contraints de quitter leur logement, tout en saluant l’intervention des équipes de secours. La ministre de la Justice Annelies Verlinden a également rendu hommage aux pompiers et aux services d’urgence mobilisés dans des conditions particulièrement difficiles.