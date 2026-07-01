La Russie vise des stations-service en Ukraine, une attaque meurtrière selon Kiev

Une série de frappes russes a visé des stations-service dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, faisant au moins un mort, selon un responsable ukrainien. Les attaques, menées à l’aide de drones, ont provoqué des incendies et endommagé plusieurs installations, dans un contexte d’intensification des frappes contre les infrastructures civiles.

D’après les autorités locales, cinq sites ont été touchés dans la région, où les pompiers ont été mobilisés pour tenter de maîtriser les incendies déclenchés par les explosions. Les dégâts matériels sont importants, bien que l’ampleur exacte des destructions n’ait pas encore été entièrement évaluée.

Les frappes contre les stations-service se sont multipliées ces derniers jours, avec des attaques quasi quotidiennes signalées dans au moins quatre régions proches de la ligne de front. Ces infrastructures énergétiques, essentielles au fonctionnement civil et militaire, semblent être devenues une cible récurrente des opérations russes.

Le conseiller du ministère ukrainien de la Défense, Serhiy Beskrestnov, a affirmé que cette campagne visait à « terroriser les civils ». Selon lui, ces attaques s’inscrivent dans une stratégie plus large destinée à fragiliser le quotidien des populations dans les zones proches des combats.

Alors que la guerre entre dans une nouvelle phase d’intensification, les autorités ukrainiennes alertent sur la vulnérabilité croissante des infrastructures civiles face aux frappes de drones et de missiles, qui continuent de frapper régulièrement plusieurs régions du pays.