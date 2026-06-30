Russie : les pénuries de carburant s’étendent après les frappes ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques

Les pénuries de carburant gagnent désormais plusieurs régions de Russie, y compris des zones jusque-là épargnées comme Moscou, à la suite d’une série d’attaques ukrainiennes visant les infrastructures énergétiques. Selon des habitants et des autorités locales, les effets des frappes se font sentir bien au-delà des zones de conflit direct.

Dans plusieurs régions du sud de la Russie ainsi qu’en Crimée annexée, les automobilistes font face à des restrictions sur la quantité d’essence pouvant être achetée. Des files d’attente se forment devant certaines stations-service, tandis que d’autres connaissent des interruptions d’approvisionnement ou des fermetures temporaires.

Selon des témoignages recueillis dans le pays, ces limitations s’étendent désormais à une grande partie du territoire, y compris certaines zones de Sibérie. Seules Moscou et quelques régions plus isolées échappent encore officiellement à ces restrictions, même si des perturbations y sont également signalées.

Dans la capitale russe, plusieurs stations-service auraient été contraintes de fermer, tandis que d’autres enregistrent des files d’attente inhabituelles. Cette situation illustre l’ampleur des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement énergétique du pays, affectée par les attaques visant les infrastructures de production et de distribution.

Le président Vladimir Poutine a reconnu dimanche, lors d’une réunion avec des responsables gouvernementaux, que des pénuries de carburant avaient été provoquées dans certaines régions par les frappes de drones ukrainiens. Il a toutefois assuré que les autorités russes travaillaient à résoudre la situation.

Depuis plusieurs semaines, l’Ukraine cible des installations logistiques et énergétiques en Crimée et dans d’autres zones contrôlées ou influencées par la Russie, dans le cadre de sa stratégie visant à affaiblir l’effort militaire russe. Ces attaques ont progressivement mis sous pression le réseau de distribution de carburant, désormais confronté à des difficultés croissantes sur une large partie du territoire russe.