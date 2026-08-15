Bruxelles : trois blessés graves, dont un pompier, après une double explosion

Vendredi 14 août, une double explosion due à une fuite de gaz dans un immeuble bruxellois a blessé gravement trois personnes, dont un pompier. Les déflagrations ont eu lieu après l'évacuation préventive des occupants, permettant d'éviter un bilan plus lourd. Une enquête vise à établir les causes de l'incident.

Trois personnes ont été grièvement blessées vendredi 14 août après deux explosions provoquées par une fuite de gaz dans un immeuble du centre de Bruxelles. Les victimes sont deux agents du gestionnaire d’énergie Sibelga et un sapeur-pompier, intervenus pour sécuriser le bâtiment. Ils ont été transportés à l’hôpital, notamment pour des brûlures.

La fuite se serait déclarée vers 11 h 30 pendant des travaux destinés au passage de la fibre. Selon les premiers éléments, une entreprise aurait percé trop profondément et endommagé une canalisation de gaz à basse pression. Une centaine de personnes se trouvaient alors dans cet immeuble qui abrite notamment le Conseil de résolution unique, l’autorité chargée de la résolution des banques européennes.

Une centaine de personnes évacuées avant les explosions

Le bâtiment a été évacué avant la première déflagration, entendue vers 13 h 30. Une seconde explosion, plus puissante, a ensuite secoué les immeubles voisins. D’après Sibelga, les déflagrations ne se sont pas produites directement au niveau de la canalisation endommagée, mais à l’intérieur du bâtiment, où du gaz se serait accumulé. Cette évacuation préventive a vraisemblablement permis d’éviter un bilan beaucoup plus lourd.

Un important périmètre de sécurité a été instauré dans ce quartier situé à proximité de la gare Centrale, entraînant des perturbations de la circulation et des transports. Après la coupure de la canalisation, les équipes techniques ont poursuivi leurs vérifications tandis que la protection civile examinait la stabilité de l’immeuble. Un expert doit intervenir samedi pour déterminer précisément l’origine des explosions, alors que l’enquête a été confiée à l’auditorat du travail, compétent notamment pour les infractions relatives à la sécurité professionnelle.