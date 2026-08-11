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Royaume-Uni : les municipalités pourront limiter l’ouverture des boutiques de vapotage et de paris

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Royaume-Uni : les municipalités pourront limiter l’ouverture des boutiques de vapotage et de paris
Royaume-Uni : les municipalités pourront limiter l’ouverture des boutiques de vapotage et de paris

Le gouvernement britannique veut accorder davantage de pouvoirs aux municipalités pour contrôler l’ouverture de boutiques de cigarettes électroniques, de salles de jeux et de commerces de paris. En Angleterre, toute nouvelle boutique spécialisée dans le vapotage devra obtenir une autorisation d’urbanisme.

La définition juridique de ces commerces sera également renforcée afin d’empêcher certains établissements de contourner les règles en se présentant comme des supérettes. Les nouvelles salles de jeux pour adultes, proposant notamment un accès permanent à des machines à sous, devront aussi obtenir une autorisation locale.

Des fermetures pouvant durer un an

À l’échelle de la Grande-Bretagne, le gouvernement supprimera la règle qui limite actuellement la possibilité pour les municipalités de refuser l’ouverture de boutiques de paris. En Angleterre et au pays de Galles, les commerces reconnus coupables de vendre du tabac ou des cigarettes électroniques illégales pourront être fermés pendant une durée maximale de douze mois.

Ces mesures visent également les commerces soupçonnés de blanchiment d’argent, de travail illégal ou de vente de produits prohibés. Selon la National Crime Agency, au moins un milliard de livres provenant d’activités criminelles serait blanchi chaque année par l’intermédiaire de commerces installés dans les centres-villes britanniques.

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