Côtes-d’Armor : une enquête ouverte après la découverte présumée de plus de 300 cadavres de cochons

Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Brieuc après la découverte de plus de 300 cadavres de cochons dans deux élevages des Côtes-d’Armor, suite à une plainte de l’association L214 pour mauvais traitements. Des vérifications sont en cours pour établir les responsabilités. L214 réclame la fermeture de l’exploitation.

Le parquet de Saint-Brieuc a ouvert une enquête après une plainte déposée par l’association L214 pour « mauvais traitements » et « abandon d’animaux ». L’organisation affirme avoir découvert plus de 300 cadavres de cochons dans deux élevages des Côtes-d’Armor appartenant à la SCEA du Tertre Es Lys, liée à la coopérative Eureden.

Des images tournées les 3 et 4 août sur les sites de Saint-Carreuc et d’Hénon montreraient plusieurs salles contenant des animaux morts. Selon L214, certains corps se trouveraient dans un état de décomposition très avancé, laissant supposer que les décès pourraient remonter à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Des cochons vivants seraient toujours présents dans l’une des exploitations.

Des vérifications menées dans les deux élevages

L’enquête a été confiée à la communauté de brigades de Moncontour, conjointement avec la Direction départementale de la protection des populations. Des enquêteurs se sont rendus sur place lundi afin de constater la situation et de déterminer les responsabilités éventuelles. La préfecture indique que les analyses et les vérifications sont en cours.

L214 réclame la fermeture immédiate de l’exploitation ainsi que la mise à l’abri des animaux encore vivants. L’association présente cette affaire comme l’un des cas d’abandon les plus graves qu’elle ait documentés depuis sa création. La coopérative Eureden, sollicitée, n’a pas souhaité réagir dans l’immédiat.