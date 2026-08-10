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Montpellier : un adolescent de 16 ans tué à coups de couteau lors d’une rixe, 3 jeunes en garde à vue

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Montpellier : un adolescent de 16 ans tué à coups de couteau lors d’une rixe, 3 jeunes en garde à vue
Montpellier : un adolescent de 16 ans tué à coups de couteau lors d’une rixe, 3 jeunes en garde à vue

Un adolescent de 16 ans est mort après avoir été poignardé lors d’une violente rixe entre 2 groupes de jeunes à Montpellier. Grièvement blessé au thorax dimanche soir, il a été transporté au CHU de Montpellier, où il est décédé dans la nuit. 3 jeunes ont été placés en garde à vue, dont un adolescent de 17 ans qui s’est présenté de lui-même au commissariat en se désignant comme l’auteur des coups de couteau.

Une rixe éclate dans le quartier Port-Marianne

Les faits se sont produits dimanche soir, vers 23h30, à proximité d’un parc situé dans le quartier Port-Marianne, dans le sud-est de Montpellier. Une rixe a opposé 2 groupes de jeunes. Les circonstances précises de l’affrontement et les raisons ayant conduit à cette confrontation restent à déterminer. Au cours de la bagarre, un adolescent de 16 ans a été frappé à l’arme blanche. Il a reçu 2 coups de couteau au niveau du thorax.

Le jeune de 16 ans est mort dans la nuit

Très grièvement blessé, l’adolescent a été pris en charge par les secours puis transporté au CHU de Montpellier. Malgré les soins qui lui ont été prodigués, il est décédé dans la nuit des suites de ses blessures. Les investigations doivent désormais permettre de reconstituer précisément le déroulement de la rixe, d’identifier l’ensemble des personnes présentes et de déterminer le rôle de chacun.

Un adolescent de 17 ans se présente au commissariat

Lundi matin, un jeune de 17 ans s’est présenté de lui-même au commissariat de Montpellier. Selon le parquet, il s’est présenté « en se désignant comme l’auteur des coups de couteau ». Il a immédiatement été placé en garde à vue. Deux autres jeunes impliqués dans la rixe avaient déjà été interpellés au cours de la nuit. Ils appartiendraient au groupe dans lequel se trouvait la victime au moment des faits. Eux aussi ont été placés en garde à vue. Au total, trois jeunes sont donc actuellement entendus par les enquêteurs.

D’autres participants toujours recherchés

L’enquête ne s’arrête pas à ces 3 gardes à vue. D’autres personnes ayant participé à l’affrontement n’ont pas encore été retrouvées. Le parquet indique que « les autres individus impliqués dans la rixe sont activement recherchés ». Les enquêteurs cherchent notamment à établir l’origine de l’affrontement, le nombre exact de participants et les circonstances dans lesquelles l’adolescent de 16 ans a reçu les 2 coups de couteau mortels.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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