— Louis Saha fracasse Gianni Infantino : «Il ne possède pas le football»

Louis Saha ne mâche pas ses mots contre Gianni Infantino. Dans un entretien accordé à Wettbasis.com⁠, l’ancien international français attaque la direction prise par le président de la FIFA, qu’il accuse de privilégier les intérêts financiers au détriment du football, des joueurs et des supporters. L’ancien attaquant de Manchester United estime que le patron du football mondial agit de manière trop personnelle et qu’il doit rendre des comptes sur ses décisions.

« Infantino a pris la mauvaise direction »

Louis Saha remet d’abord en cause la manière dont Gianni Infantino exerce ses responsabilités à la tête de la FIFA. Selon lui, les décisions qui engagent l’avenir du football ne peuvent pas dépendre de choix individuels ou de négociations conduites sans véritable concertation : « Tout le monde devrait être responsable de ses actes, surtout lorsqu’ils semblent relever de décisions individuelles. Je pense donc que c’est selon sa propre volonté, ses propres négociations, qu’il estime pouvoir faire ce genre de choses avant de présenter ses propositions. C’est tout simplement injuste pour le football. »

Pour l’ancien international français, le fonctionnement du football doit au contraire reposer sur la consultation de ceux qui le font vivre : « Le football devrait être une affaire de consultation. Je pense qu’il a pris la mauvaise direction et que la réaction du public, de tous les supporters de football, lui a fait comprendre qu’il ne possède pas le football. »

Saha insiste sur ce point : aussi puissant soit le président de la FIFA, le football ne lui appartient pas. Et son refus d’une appropriation du sport ne concerne pas uniquement les dirigeants des instances internationales : « Nous pensons tous que, oui, le football est un business et qu’il doit être envisagé de différentes manières. Mais le football ne doit appartenir à personne, ni à des investisseurs privés. » L’ancien attaquant ne nie donc pas la réalité économique du football professionnel. Il refuse en revanche que les considérations commerciales deviennent le moteur principal de son évolution.

Louis Saha prend l’exemple de la Super Ligue européenne pour défendre sa conception du football. Le projet, qui avait provoqué une opposition massive de nombreux supporters lors de son lancement en 2021, représente à ses yeux le type de transformation contre lequel le football doit continuer à se protéger : « Je pense que c’est un moment important pour que le football comprenne qu’il doit toujours défendre ces valeurs. Souvenez-vous de la Super Ligue il y a quelques années : c’était aussi une attaque contre le football. Cela ressemblait à un modèle venu des États-Unis. Nous ne sommes pas le football américain. Nous sommes le football et il doit être respecté. Nos valeurs reposent sur le mérite et sur les supporters. » Saha place ainsi le mérite sportif et les supporters au centre du modèle qu’il défend.

« Les joueurs n’ont pas été respectés »

L’ancien joueur de Manchester United s’en prend également à l’importance accordée aux considérations commerciales. Il estime que les joueurs ont payé une partie du prix de cette évolution et demande que les priorités soient désormais différentes : « Depuis tellement d’années, nous voyons que les joueurs de football n’ont pas été respectés. Infantino a affirmé que les prochaines étapes devaient concerner la prochaine orientation commerciale. Non, elles ne le devraient pas. La prochaine étape devrait être de protéger la qualité du football, l’intégrité des joueurs et de permettre aux supporters de vivre davantage ce que nous aimons. » Pour Saha, la qualité du football, la protection des joueurs et l’expérience des supporters doivent donc passer avant la recherche de nouvelles perspectives commerciales.

La charge devient encore plus directe lorsque Louis Saha décrit l’évolution actuelle du sport : « À l’heure actuelle, je le dis à tout le monde : le football est en train de se perdre. Vous pensez que tout est une question d’argent ? Non. Parfois, il s’agit de la qualité de notre sport et d’être le meilleur ambassadeur possible auprès de la jeune génération. » L’ancien Bleu considère que cette responsabilité incombe directement au président de la FIFA. À ses yeux, celui-ci doit incarner et défendre les valeurs du football auprès des nouvelles générations.

Louis Saha termine son réquisitoire par sa formule la plus sévère contre Gianni Infantino : « Le président de la FIFA devrait représenter cela. Ce n’est pas le cas. Il représente l’argent du football et ce n’est pas normal. » Une attaque sans détour de la part de l’ancien international français, qui reproche au président de la FIFA d’avoir placé les intérêts commerciaux au premier plan de sa gouvernance.