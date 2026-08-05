SPORT Football

«Il faut le démettre par la force» : Gianni Infantino fragilisé, sa présidence de la FIFA menacée

Par

2 minutes de lecture

— «Il faut le démettre par la force» : Gianni Infantino fragilisé, sa présidence de la FIFA menacée
«Il faut le démettre par la force» : Gianni Infantino fragilisé, sa présidence de la FIFA menacée

Longtemps considéré comme intouchable à la tête de la FIFA, Gianni Infantino traverse la plus grave crise de son mandat. À moins de 2 ans de l’élection présidentielle prévue en mars 2027, le dirigeant helvético-italo-libanais fait face à une contestation d’une ampleur inédite. Plusieurs fédérations, responsables du football et observateurs dénoncent désormais sa gouvernance et réclament un changement de direction. La situation s’est brusquement tendue après l’échec de son projet d’ouverture du capital de la FIFA à des investisseurs privés. Cette initiative, qui aurait profondément modifié le fonctionnement financier de l’instance mondiale, a suscité une levée de boucliers avant d’être abandonnée.

Un président de plus en plus isolé

L’abandon de ce projet a profondément affaibli Gianni Infantino. Selon plusieurs observateurs, il se retrouve désormais privé d’une partie de ses soutiens traditionnels, alors que les critiques se multiplient sur sa manière de diriger la FIFA. Depuis son arrivée à la présidence en 2016, il avait consolidé son pouvoir élection après élection. Aujourd’hui, cette domination apparaît beaucoup moins solide. Son autorité est remise en question dans plusieurs régions du monde, où des voix demandent une nouvelle gouvernance.

« Il faut le démettre par la force »

Le climat s’est encore durci avec des déclarations particulièrement virulentes émanant de certains détracteurs du président de la FIFA. L’un d’eux estime qu’« il faut le démettre par la force car il ne partira pas de lui-même », une formule qui traduit le niveau de tension entourant désormais sa présidence. Même si aucune procédure officielle de destitution n’a été engagée à ce stade, l’idée d’un départ anticipé, jusque-là considérée comme improbable, est désormais évoquée publiquement dans le monde du football.

Une élection de 2027 déjà sous haute tension

La prochaine élection à la présidence de la FIFA, prévue en mars 2027, s’annonce particulièrement stratégique. La question n’est plus seulement de savoir si Gianni Infantino briguera un nouveau mandat, mais s’il parviendra à conserver suffisamment de soutien pour rester en fonction jusque-là. Après plusieurs années d’un pouvoir largement incontesté, le président de la FIFA aborde une période où chaque décision risque d’être scrutée de près. L’échec de son projet d’ouverture aux investisseurs privés a profondément rebattu les cartes et ouvert une phase d’incertitude inédite pour la gouvernance de l’instance mondiale du football.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une