Léon XIV se rendra en Uruguay, Argentine et Pérou en novembre

Léon XIV effectuera un voyage apostolique en Amérique du Sud du 6 au 17 novembre, visitant l'Uruguay, l'Argentine et le Pérou à l'invitation des gouvernements locaux. Ce sera son premier déplacement dans la région depuis son élection, revêtant une signification personnelle en raison de son passé missionnaire au Pérou.

Le Vatican a annoncé mercredi que Léon XIV effectuera un voyage en Amérique du Sud du 6 au 17 novembre prochain. Le souverain pontife se rendra successivement en Uruguay, en Argentine et au Pérou, à l’invitation des chefs d’État et des autorités religieuses de ces trois pays. La Salle de presse du Saint-Siège a précisé le 5 août les contours de ce sixième voyage apostolique du pape.

Premier déplacement sud-américain depuis l’élection

Cette tournée marque le premier grand déplacement de Léon XIV en Amérique du Sud depuis son élection. Le continent latino-américain représente une étape importante dans le calendrier pontifical, compte tenu du poids démographique des catholiques dans cette région du monde. Les autorités religieuses locales ont accepté l’invitation formulée par Rome pour organiser cette visite de onze jours.

Le pape Léon XIV connaît particulièrement bien le Pérou, où il a exercé une mission de vingt ans avant son accession au trône de saint Pierre. Ce retour sur les terres de son ancienne activité missionnaire revêt une dimension personnelle pour le souverain pontife. Les trois capitales concernées préparent actuellement l’accueil du chef de l’Église catholique.