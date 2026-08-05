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François Hollande prépare un livre en Corrèze en vue de 2027

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François Hollande prépare un livre en Corrèze en vue de 2027
François Hollande prépare un livre en Corrèze en vue de 2027

François Hollande passe cet été en Corrèze, loin de l’agitation estivale. L’ancien chef de l’État consacre ses journées à la rédaction d’un livre qu’il compte publier dès la rentrée. Son ancien fief électoral lui offre le cadre nécessaire pour travailler dans la discrétion, sans se disperser dans les apparitions publiques qui rythment traditionnellement l’été des personnalités politiques.

Une candidature présidentielle en ligne de mire

L’objectif affiché par François Hollande reste la candidature à l’élection présidentielle de 2027. Cette stratégie éditoriale s’inscrit dans une préparation méthodique du terrain politique. Le livre à venir constitue une première étape pour marquer son retour et préciser son positionnement face aux candidats déjà en lice.

La Corrèze représente bien plus qu’un simple lieu de villégiature pour l’ancien président. Ce territoire où il a bâti sa carrière politique lui permet de garder un ancrage territorial solide. Le choix de s’y retirer pour écrire témoigne d’une volonté de renouer avec ses bases tout en préparant son futur projet national.

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