SOCIÉTÉ Police-Justice

Paris : 309 interpellations en quatre mois contre le crack dans le XIXe

Par

1 minute de lecture

Paris : 309 interpellations en quatre mois contre le crack dans le XIXe
Paris : 309 interpellations en quatre mois contre le crack dans le XIXe

Les chiffres témoignent d’une offensive d’ampleur. Depuis avril dernier, 309 interpellations ont été réalisées dans le XIXe arrondissement de Paris, quartier rongé par la consommation et le trafic de crack. Les forces de l’ordre ont mené en parallèle près de 2 000 évictions, ciblant les lieux de consommation et de deal. Cette opération musclée fait suite à la mise en place d’une cellule judiciaire spécifiquement dédiée à ce secteur, où la drogue gangrène certaines rues et places publiques.

Une mobilisation inédite des autorités

## Une mobilisation inédite des autorités

La création de cette cellule en avril marque un tournant dans la stratégie des autorités face à un phénomène qui empoisonne le quotidien des riverains. Les contrôles se sont multipliés sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement, visant à démanteler les réseaux et à disperser les usagers. Les interpellations touchent autant les consommateurs que les dealers, dans une logique de reconquête du terrain. Le XIXe concentre depuis des années une part importante de la consommation parisienne de cette drogue particulièrement dévastatrice, qui se cristallise autour de lieux bien identifiés par les services de police.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une