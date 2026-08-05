Paris : 309 interpellations en quatre mois contre le crack dans le XIXe

Depuis avril, 309 personnes ont été interpellées dans le XIXe arrondissement de Paris dans le cadre d'une offensive contre le trafic de crack. Les autorités ont également évincé près de 2 000 usagers et dealers, intensifiant les contrôles pour démanteler les réseaux et reconquérir les espaces publics touchés par cette drogue ravageuse.

Les chiffres témoignent d’une offensive d’ampleur. Depuis avril dernier, 309 interpellations ont été réalisées dans le XIXe arrondissement de Paris, quartier rongé par la consommation et le trafic de crack. Les forces de l’ordre ont mené en parallèle près de 2 000 évictions, ciblant les lieux de consommation et de deal. Cette opération musclée fait suite à la mise en place d’une cellule judiciaire spécifiquement dédiée à ce secteur, où la drogue gangrène certaines rues et places publiques.

Une mobilisation inédite des autorités

## Une mobilisation inédite des autorités

La création de cette cellule en avril marque un tournant dans la stratégie des autorités face à un phénomène qui empoisonne le quotidien des riverains. Les contrôles se sont multipliés sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement, visant à démanteler les réseaux et à disperser les usagers. Les interpellations touchent autant les consommateurs que les dealers, dans une logique de reconquête du terrain. Le XIXe concentre depuis des années une part importante de la consommation parisienne de cette drogue particulièrement dévastatrice, qui se cristallise autour de lieux bien identifiés par les services de police.