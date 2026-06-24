Une trentaine d’interpellations pour détention d’images pédopornographiques

Une centaine de policiers et de gendarmes ont procédé à une trentaine d’interpellations entre le lundi 22 et le mercredi 24 juin dans le cadre d’une opération ciblée contre la cyberpédocriminalité. Les mis en cause, issus de toutes les catégories sociales, sont poursuivis pour détention et consultation d’images particulièrement violentes montrant des agressions sexuelles sur mineurs. Ces arrestations interviennent dans un contexte de vigilance accrue des services de l’État face à la prolifération des contenus pédocriminels en ligne.

Du virtuel au réel, un continuum criminel

Cette opération illustre la persistance d’un phénomène qui dépasse largement le cadre numérique. Comme le soulignent plusieurs associations de protection de l’enfance, ce qui se passe sur les plateformes en ligne se traduit souvent par des passages à l’acte dans le monde réel. La réapparition récente du site Cocoland, successeur de la plateforme Coco fermée dix-huit mois plus tôt après sa mise en cause dans plusieurs affaires de violences sexuelles, témoigne de la difficulté à éradiquer durablement ces espaces numériques propices aux contacts entre prédateurs et victimes potentielles. Des affaires récentes, comme celle révélée à Lucenay dans le Rhône où un père de famille a agressé plus de trente garçons âgés de 2 à 9 ans entre 2020 et 2024, rappellent l’ampleur du phénomène hors ligne.

Les associations de victimes réclament une réponse publique plus ferme et des moyens renforcés pour lutter contre ces réseaux. Face à l’inceste et à l’exploitation sexuelle des mineurs, les autorités multiplient les opérations coup de poing mais peinent encore à démanteler les infrastructures numériques qui facilitent la diffusion de ces contenus. Les enquêteurs insistent sur la nécessité d’une vigilance constante et d’une coopération internationale accrue pour identifier les producteurs et distributeurs de ces images.