Recyclage : Paprec s’implante dans cinq nouveaux pays d’Europe centrale et orientale

Paprec acquiert 80 % de Brantner Green Solutions, marquant son expansion en Autriche, Roumanie, Slovaquie, République tchèque et Serbie. Ce rapprochement, majoritairement finalisé d'ici fin 2026, permet à Paprec de renforcer sa présence en Europe centrale tout en visant 4,5 milliards d'euros de revenus d'ici 2026.

Paprec poursuit son expansion internationale en prenant le contrôle de Brantner Green Solutions, la branche spécialisée dans la gestion des déchets du groupe familial autrichien Brantner. Le leader français du recyclage a conclu un accord pour acquérir 80 % de cette société, pour un montant qui n’a pas été communiqué. Il s’agit de son investissement le plus important depuis le rachat de Coved en 2016.

Cette opération permettra à Paprec de s’implanter simultanément en Autriche, en Roumanie, en Slovaquie, en République tchèque et en Serbie. Le groupe français disposera ainsi d’une plateforme déjà structurée pour se développer en Europe centrale et orientale, après avoir renforcé ses positions en Suisse, en Espagne et en Italie.

Brantner réalise 320 millions d’euros de chiffre d’affaires

Brantner Green Solutions emploie plus de 2 500 personnes et réalise environ 320 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’entreprise dispose d’un réseau de 65 sites et agences et revendique plus de 28 000 clients parmi les collectivités, les industriels et les entreprises. Son expérience locale doit permettre à Paprec d’accélérer son développement sans avoir à constituer un réseau à partir de zéro.

Mathieu Petithuguenin, président-directeur général de Paprec, prendra la présidence de la nouvelle entité. Bernd Brantner en deviendra le vice-président, ce qui permettra à la famille fondatrice de rester associée à la gouvernance et au développement de l’entreprise. Le groupe Brantner, créé en Autriche en 1936, conservera les 20 % restants.

Paprec vise 4,5 milliards d’euros de revenus en 2026

La finalisation du rapprochement est attendue au cours du dernier trimestre 2026, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Une fois l’opération achevée, Paprec comptera environ 26 000 salariés répartis dans 15 pays, renforçant fortement sa dimension européenne.

Paprec a réalisé 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025 et vise 4,5 milliards en 2026. Le groupe souhaite générer dès cette année un quart de ses revenus à l’international. L’acquisition de Brantner Green Solutions confirme cette stratégie et positionne Paprec sur plusieurs marchés européens où la modernisation du traitement des déchets et le durcissement des objectifs de recyclage devraient soutenir la croissance du secteur.