Amazon peut enfin faire payer les trajets de ses étonnants taxis sans volant

Amazon progresse significativement dans le domaine des véhicules autonomes avec la NHTSA qui accorde à Zoox une dérogation pour commercialiser des trajets en taxis sans volant. Bien que les premiers voyages payants soient annoncés à Las Vegas, la filiale doit encore obtenir l’approbation des autorités locales et se soumettre à un contrôle rigoureux.

Amazon vient de franchir une étape décisive dans la course aux véhicules autonomes. La NHTSA, l’agence américaine chargée de la sécurité routière, a accordé à sa filiale Zoox une dérogation lui permettant de commercialiser des trajets à bord de ses robots-taxis dépourvus de volant, de pédales et de rétroviseurs traditionnels.

L’autorisation fédérale porte sur un maximum de 2 500 véhicules par an pendant deux ans. Elle ne suffit toutefois pas à ouvrir automatiquement le service dans tout le pays, puisque Zoox devra également obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités locales. Les premiers trajets payants devraient être proposés à Las Vegas, avant une extension progressive à d’autres marchés.

Le véhicule conçu par Zoox rompt totalement avec l’architecture automobile classique. Électrique et capable de circuler dans les deux sens, il dispose de quatre roues directrices et de deux banquettes se faisant face. De nombreux capteurs lui offrent une perception à 360 degrés de son environnement, tandis qu’aucune place intérieure n’est réservée à un conducteur.

Waymo voit arriver un concurrent de plus en plus crédible

Jusqu’à présent, Zoox pouvait transporter gratuitement des passagers dans certaines zones de Las Vegas et de San Francisco, mais pas leur facturer le déplacement. Cette restriction limitait fortement le développement de son modèle économique. La filiale d’Amazon revendiquait déjà, en mars 2026, environ 3,2 millions de kilomètres parcourus en mode autonome et 350 000 passagers transportés.

L’autorisation est assortie d’un contrôle renforcé. Zoox devra notamment signaler les accidents, les immobilisations inhabituelles et certains comportements problématiques de ses véhicules. La NHTSA pourra modifier les conditions d’exploitation, voire retirer la dérogation, si elle constate un risque majeur pour la sécurité. Cette surveillance rappelle que la commercialisation ne vaut pas validation définitive de la technologie.

Cette avancée pourrait surtout renforcer la concurrence avec Waymo, filiale d’Alphabet et actuelle référence américaine du robot-taxi. Zoox prépare déjà son arrivée à Austin et Miami, tout en testant ses véhicules dans plusieurs autres métropoles. En autorisant pour la première fois un service payant conçu sans commandes humaines, le régulateur ouvre aussi la voie à une nouvelle génération de véhicules, dont le futur Cybercab de Tesla pourrait être l’un des prochains représentants.