Oprah Winfrey ferme son école sud-africaine, mais prépare déjà la suite

L'Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls fermera ses portes en 2027, remettant le campus au département de l'Éducation de Gauteng. Winfrey annonce une transition vers un programme de bourses visant à soutenir davantage d'élèves issues de différents milieux, répondant ainsi à des critiques sur l'élitisme de l'établissement.

Près de vingt ans après son ouverture, l’Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls cessera ses activités sous sa forme actuelle à la fin de l’année scolaire 2027. Implanté à Henley-on-Klip, au sud de Johannesburg, l’établissement accueillait des adolescentes brillantes issues de milieux défavorisés.

Le campus sera remis au département de l’Éducation de la province de Gauteng, conformément à l’accord conclu lors de sa création. Les élèves qui n’auront pas terminé leur scolarité au moment de la transition bénéficieront de bourses intégrales leur permettant de poursuivre leurs études dans d’autres établissements sud-africains de premier plan.

Oprah Winfrey avait lancé ce projet après une rencontre avec Nelson Mandela au début des années 2000. Construite pour environ 40 millions de dollars et inaugurée en 2007, l’école proposait un internat ainsi que des équipements particulièrement ambitieux. Plus de 1 000 jeunes femmes seraient sorties diplômées de l’académie, dont certaines sont devenues médecins, ingénieures, avocates ou dirigeantes d’entreprise.

Une fermeture qui marque surtout un changement de modèle

L’annonce a fait naître des rumeurs sur d’éventuelles difficultés internes, immédiatement démenties par la fondation de l’animatrice américaine. La fermeture ne signifierait pas l’abandon de son engagement éducatif, mais le passage à un programme élargi de bourses. Ce nouveau dispositif doit permettre à des élèves talentueuses venant de différentes régions du pays d’intégrer plusieurs établissements partenaires.

Ce changement répond aussi à une critique ancienne. À son ouverture, le caractère luxueux du campus, doté notamment de théâtres et d’un studio de yoga, avait suscité des interrogations sur la concentration de moyens considérables au bénéfice d’un nombre limité d’élèves. Le système de bourses pourrait désormais doubler le nombre de jeunes filles accompagnées tout en réduisant les coûts liés à la gestion d’un établissement unique.

L’histoire de l’académie n’a pas été exempte de polémiques, notamment après des accusations d’abus visant une ancienne employée, finalement acquittée. Oprah Winfrey, aujourd’hui âgée de 72 ans, continue néanmoins de présenter l’école comme l’un de ses principaux héritages. Le gouvernement provincial s’est engagé à préserver la vocation éducative du site, même si les modalités précises de sa future gestion restent encore à définir.