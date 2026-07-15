Rachida Brakni refuse la Légion d’honneur : «La question de l’honneur se pose… Le mien se situe ailleurs»

Rachida Brakni ne recevra finalement pas la Légion d’honneur. L’actrice et metteuse en scène figurait parmi les 619 personnalités distinguées à l’occasion de la promotion du 14-Juillet 2026, aux côtés notamment de Natalie Portman, Christine Lagarde, Pierre Arditi, Richard Malka ou encore Eva Jospin. Quelques heures après l’annonce officielle, elle a fait savoir qu’elle refusait cette distinction. Dans un long message publié sur Instagram, l’artiste explique avoir appris cette nomination avec étonnement et annonce qu’elle préfère la décliner : « J’apprends avec surprise que l’on me décerne la Légion d’honneur. Indépendamment du fait qu’elle est attribuée à tour de bras pour le meilleur et souvent pour le pire, la question de l’honneur se pose… Le mien se situe ailleurs. »

« L’honneur est un devoir moral précieux »

Rachida Brakni développe ensuite les raisons de son refus. Pour elle, l’honneur ne se résume pas à une décoration officielle, mais relève d’un engagement personnel quotidien : « L’honneur est un devoir moral précieux que je m’évertue modestement à appliquer chaque jour dans mon travail, mon écriture et dans les choix qui me guident sans quoi je me perdrais et sans quoi je perdrais l’estime de ceux qui comptent à mes yeux plus que la plus haute distinction. »

Une promotion du 14-Juillet marquée par plusieurs personnalités

La promotion 2026 de la Légion d’honneur compte 619 décorés. Parmi eux figurent notamment Natalie Portman, Christine Lagarde, Pierre Arditi, Richard Malka, Frank Lebœuf, Eva Jospin ainsi que de nombreuses personnalités issues du monde de la culture, des sciences, des institutions et du sport. Rachida Brakni était appelée à rejoindre cette liste, mais a choisi de ne pas accepter cette distinction. Son message a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnalités du monde de la culture ont publiquement salué sa décision. Guillaume de Tonquédec, Emma de Caunes, Shirine Boutella, Benjamin Biolay ou encore Imany figurent également parmi les personnalités ayant exprimé leur soutien à l’actrice. Ce refus place Rachida Brakni parmi les rares personnalités choisissant de décliner la Légion d’honneur, une décision exceptionnelle qui interroge sur la portée symbolique de la plus haute distinction honorifique française.