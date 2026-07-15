La sénatrice raciste paraguayenne Celeste Amarilla se moque de l’élimination des Bleus et de Mbappé

La défaite de l’équipe de France face à l’Espagne (2-0), en demi-finale de la Coupe du monde 2026, a suscité une nouvelle prise de parole de la sénatrice raciste paraguayenne Celeste Amarilla. Déjà au cœur d’une vive polémique après ses propos racistes visant Kylian Mbappé à l’issue du huitième de finale entre la France et le Paraguay, la sénatrice a multiplié les publications sur X pour célébrer l’élimination des Bleus et tourner en dérision la sélection française.

« Espagne 2 France 0 » et plusieurs messages moqueurs

Peu après le coup de sifflet final, Celeste Amarilla a partagé un premier message très bref : « Espagne 2 France 0. » Elle a ensuite republié plusieurs publications visant directement les Bleus. L’une d’elles affirmait : « Dans les livres d’histoire du football, il restera que la sénatrice Celeste Amarilla a détruit psychologiquement la sélection française et tout le peuple français. »

Dans un autre message relayé sur son compte, on pouvait lire : « La France a perdu, adieu Mbappé. »

Enfin, une dernière publication ironisait sur la date de l’élimination française, survenue le 14 juillet : « Ciao la France, et un 14 juillet… liberté, égalité, fraternité… éliminé. »

Une nouvelle sortie après plusieurs jours de tensions

Ces publications prolongent un affrontement médiatique commencé après la victoire de la France contre le Paraguay en huitième de finale. À l’époque, Celeste Amarilla avait publié des propos racistes visant Kylian Mbappé, provoquant une condamnation de la Fédération française de football, l’ouverture d’une enquête par le parquet de Paris et une réaction officielle des autorités paraguayennes, qui avaient pris leurs distances avec les déclarations de la sénatrice. Kylian Mbappé lui avait répondu publiquement en la qualifiant de « femme méprisable et indigne de sa fonction », estimant qu’elle ne représentait pas le peuple paraguayen.

Une polémique qui continue après la sortie des Bleus

L’élimination de la France n’a pas mis un terme à cette affaire. Les nouveaux messages publiés et relayés par Celeste Amarilla montrent que la sénatrice continue d’entretenir la polémique, cette fois en visant directement l’ensemble de la sélection française et en se félicitant publiquement de son élimination aux portes de la finale du Mondial. On lui rappellera au passage que le Paraguay n’a jamais gagné la coupe du monde, et que ce n’est pas près d’arriver !