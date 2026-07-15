Mbappé après France-Espagne : «On n’a pas fait le match qu’on voulait faire»

L’équipe de France a été éliminée par l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde, battue 2-0 au terme d’une rencontre largement maîtrisée par son adversaire. Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé n’a cherché aucune excuse après le coup de sifflet final. Sur M6, il a reconnu les insuffisances françaises dans le pressing, l’utilisation du ballon et l’organisation du milieu de terrain.

« On n’a pas fait le match qu’on voulait faire »

Kylian Mbappé a d’abord livré un constat sévère sur la prestation générale de l’équipe de France. Les Bleus n’ont jamais réussi à appliquer le plan préparé pour empêcher l’Espagne de contrôler le ballon et le rythme de la rencontre : « Je pense qu’on n’a pas fait le match qu’on voulait faire. Que ce soit tactiquement ou techniquement, dans le niveau global qu’on a fourni. Et quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire dans une demi-finale de Coupe du monde, tu ne gagnes pas. »

Le capitaine français reconnaît ainsi que son équipe a échoué dans les différents secteurs du jeu. La France voulait imposer une forte pression dès la relance espagnole, récupérer le ballon haut et empêcher son adversaire d’installer sa possession. Cette stratégie n’a jamais véritablement fonctionné.

L’Espagne a imposé son jeu sans être suffisamment gênée

Mbappé a reconnu la supériorité espagnole dans la maîtrise du ballon et la gestion du tempo. La Roja a pu développer son football, faute d’un pressing français suffisamment coordonné et agressif : « L’Espagne a respecté son plan et ce à quoi elle est fidèle. C’est une équipe qui aime contrôler le ballon et le tempo. Notre objectif, c’était de venir les chercher haut pour ne pas les laisser installer ce faux rythme. Parce que dans le contrôle du jeu, ils sont meilleurs que nous. »

Les Français savaient qu’ils devaient empêcher l’Espagne de s’installer durablement dans le camp tricolore. Ils n’y sont pas parvenus. Les joueurs espagnols ont trouvé des solutions au milieu de terrain et ont pu faire circuler le ballon avec trop peu de résistance : « On n’a pas réussi à faire ça, et il y a eu trop d’approximations techniques. On n’a pas su leur faire mal quand on devait le faire. C’était à nous de changer ce rapport de force et c’est dans ça qu’on a échoué. Le reste, ce sont des conséquences de ce que j’ai évoqué avant. »

Un milieu français constamment en infériorité

Kylian Mbappé a également détaillé les problèmes tactiques rencontrés par les Bleus. La France s’est régulièrement retrouvée en infériorité numérique dans l’entrejeu, laissant Fabian Ruiz et Rodri organiser le jeu espagnol : « Au départ, on s’est toujours retrouvés en trois contre deux au milieu. Et contre l’Espagne, c’est compliqué. Fabian Ruiz et Rodri avaient beaucoup de temps pour jouer. Il y a eu un manque de communication sur le pressing. »

Cette mauvaise coordination a permis aux Espagnols de ressortir proprement le ballon. Les attaquants et les milieux français n’ont pas toujours déclenché leur pression au même moment. L’Espagne a ainsi trouvé des espaces entre les lignes et contourné les premières tentatives françaises de récupération.

Mbappé estime que les Bleus auraient dû assumer davantage les duels individuels afin de pousser les Espagnols à jouer sous pression : « Je pense que contre l’Espagne, il fallait jouer en un pour un, les obliger à courir avec nous. »

Des récupérations gâchées par trop d’erreurs techniques

Même lorsque la France a réussi à récupérer le ballon dans une zone dangereuse, elle n’a pas su exploiter ces situations. Les premières passes et les premiers contrôles ont souvent manqué de précision, empêchant les Bleus de se créer de véritables occasions : « Et même lorsque l’on a fait des récupérations hautes, les premières touches n’étaient pas dignes d’une demi-finale de Coupe du monde. »

Mbappé ne limite donc pas la défaite aux choix tactiques. Il pointe aussi les erreurs techniques commises dans les moments où la France aurait pu déséquilibrer l’Espagne. Les Bleus n’ont pas transformé leurs rares récupérations en occasions franches et n’ont jamais suffisamment menacé le but adverse : « Et après, quand vous mettez ça bout à bout, ça donne une défaite. »

« On n’a pas mis tous les ingrédients pour aller en finale »

Le capitaine français n’a pas contesté le résultat. Malgré la déception provoquée par l’élimination, il considère que la France n’a pas produit la prestation nécessaire pour mériter une place en finale : « C’est une grande déception, bien sûr, mais si on est objectif, on n’a pas mis tous les ingrédients pour aller en finale. »

Cette élimination met fin au parcours des Bleus aux portes du dernier match de la compétition. La France espérait retrouver la finale mondiale, mais elle a été dominée par une équipe espagnole plus précise, mieux organisée et plus fidèle à son projet de jeu.

Une immense déception pour le capitaine des Bleus

Kylian Mbappé a ensuite parlé de ses sentiments personnels. Il a décrit la douleur du groupe et la difficulté à accepter la fin brutale d’un parcours qui devait permettre à la France de disputer une nouvelle finale : « Comme tout le monde, j’ai beaucoup de déception. C’était un rêve pour nous d’aller en finale, de donner cette possibilité à notre pays de continuer à rêver et de faire l’histoire. Maintenant, c’est quelque chose qu’il faut affronter la tête haute. Je pense que je n’arrive pas bien à mettre des mots sur combien le groupe et moi sommes déçus. »

Mbappé veut rapidement tourner la page

Malgré cet échec, Kylian Mbappé refuse de rester enfermé dans la déception. Il entend prendre du recul pendant les vacances avant de reprendre la compétition avec son club et de tirer les enseignements de cette demi-finale manquée : « Mais comme tout joueur de haut niveau, même si ça paraît un peu robotique, il va falloir relever la tête, aller en vacances et repartir sur autre chose. Parce que le football n’attend personne, il va falloir apprendre et repartir pour mettre cet échec de côté. »