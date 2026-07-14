Tadej Pogacar a remporté la 10e étape du Tour de France, disputée ce mardi entre Ennezat et Le Lioran, au terme d’une offensive impressionnante dans les derniers kilomètres. Battu d’un souffle par Jonas Vingegaard au sommet du Lioran lors de l’édition 2024, le Slovène a cette fois effacé ce souvenir en s’imposant en solitaire. Le leader d’UAE Team Emirates-XRG a porté son accélération décisive à une quinzaine de kilomètres de l’arrivée, dans les pentes menant au col de Pertus. Aucun de ses principaux rivaux n’a été capable de suivre son rythme. Pogacar a ensuite poursuivi son effort dans la descente puis jusqu’au sommet du Lioran pour signer sa troisième victoire d’étape sur ce Tour de France 2026. Il s’agit également de son 20e succès en carrière sur la Grande Boucle, une marque qui confirme un peu plus sa place parmi les plus grands coureurs de l’histoire de l’épreuve.

Vingegaard battu, Evenepoel limite les dégâts

Jonas Vingegaard, principal adversaire du Slovène pour le maillot jaune, n’a jamais réussi à revenir. Le Danois a franchi la ligne avec un retard conséquent, malgré une poursuite menée dans les derniers kilomètres. Remco Evenepoel, un temps décroché dans l’ascension finale, est finalement revenu sur le groupe Vingegaard au prix d’un gros effort. Le Belge a ainsi limité les pertes dans la lutte pour le classement général, sans pouvoir empêcher Pogacar de reprendre encore du temps.

Isaac Del Toro craque complètement

La grande victime de cette étape est Isaac Del Toro. Troisième du classement général au départ, le jeune Mexicain de 22 ans a cédé dans l’ascension finale après avoir longtemps résisté. Vainqueur de la 2e étape et porteur du maillot blanc, le coureur d’UAE Team Emirates-XRG a perdu près d’une minute et demie sur Pogacar. Cette défaillance le fait sortir du podium provisoire du Tour de France.

Paul Seixas troisième de l’étape

À seulement 19 ans, Paul Seixas poursuit son Tour de France exceptionnel. Le Français profite de la journée difficile d’Isaac Del Toro pour s’emparer de la troisième place de l’étape. Déjà très régulier depuis le départ de cette édition 2026, Seixas confirme qu’il est capable de rivaliser avec les meilleurs grimpeurs du peloton.

Le maillot jaune conforte son avance

Grâce à cette victoire, Tadej Pogacar renforce encore son emprise sur le Tour de France. Le Slovène augmente son avance au classement général sur Jonas Vingegaard et repousse un peu plus la concurrence après seulement dix étapes. Avant l’entrée dans les grandes journées alpestres, le quadruple vainqueur de la Grande Boucle envoie un message fort à l’ensemble de ses rivaux. Il possède désormais une marge plus confortable et confirme qu’il reste le grand favori pour décrocher un cinquième sacre sur les Champs-Élysées.