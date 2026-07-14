Mondial – La France piteusement éliminée par l’Espagne 2-0 en demi-finale

L’équipe de France a été éliminée en demi-finale de la Coupe du monde après une défaite sans appel contre l’Espagne, mardi soir à Dallas (0-2). Incapables d’imposer leur rythme, rarement dangereux et constamment gênés par la maîtrise technique espagnole, les Bleus ont vu leur parcours s’arrêter aux portes de la finale. Mikel Oyarzabal a ouvert le score sur penalty à la 22e minute, avant que Pedro Porro ne porte le coup décisif après la pause.

L’Espagne prend immédiatement le contrôle

La Roja monopolise rapidement le ballon et oblige les Français à reculer. Rodri, Dani Olmo et Fabián Ruiz dictent le rythme au milieu, tandis que Lamine Yamal multiplie les déplacements sur le côté droit. Les Bleus peinent à récupérer haut et doivent parcourir de longues distances dès qu’ils parviennent à reprendre possession.

Kylian Mbappé et Bradley Barcola sont rarement servis dans de bonnes conditions. Michael Olise reste éloigné de la zone de vérité et Aurélien Tchouaméni comme Adrien Rabiot passent une grande partie du début de rencontre à protéger leur défense. La France ne trouve aucun enchaînement capable de désorganiser le bloc espagnol.

Digne accroche Yamal, Oyarzabal transforme le penalty

À la 20e minute, Marc Cucurella envoie un centre profond vers le second poteau. Lucas Digne tente de dégager, mais Lamine Yamal surgit dans son dos et s’écroule au contact du défenseur français. L’arbitre Ivan Barton désigne le point de penalty.

Mikel Oyarzabal se présente face à Mike Maignan à la 22e minute. L’attaquant espagnol croise sa frappe du pied gauche. Le gardien français part du bon côté, mais ne parvient pas à toucher le ballon. L’Espagne mène 1-0 et récompense sa domination du début de rencontre. Oyarzabal inscrit alors son cinquième but dans cette Coupe du monde.

Saliba contraint de sortir après moins d’une demi-heure

La soirée française se complique encore quelques minutes plus tard. William Saliba s’assoit sur la pelouse sans avoir subi de choc et se tient le dos. Le défenseur central, déjà diminué durant la compétition, ne peut pas poursuivre.

Didier Deschamps doit effectuer son premier changement dès la 29e minute. Maxence Lacroix remplace Saliba et prend place aux côtés de Dayot Upamecano. La France perd ainsi l’un de ses cadres défensifs alors qu’elle est déjà menée.

Ruiz manque le break avant la pause

L’Espagne continue de progresser facilement dans le camp français. Pedro Porro déclenche une frappe croisée dangereuse, puis Dani Olmo talonne pour Lamine Yamal. Le jeune ailier trouve Fabián Ruiz dans les six mètres, mais Upamecano se jette pour empêcher le milieu espagnol de conclure.

Les Français ne répondent que par quelques tentatives isolées de Barcola et Rabiot. Mbappé reste surveillé par plusieurs adversaires et ne reçoit presque aucun ballon dans la profondeur. À la mi-temps, l’Espagne mène logiquement 1-0. La France rejoint les vestiaires sans avoir réellement inquiété Unai Simón.

Pedro Porro assomme définitivement les Bleus

La France revient sur la pelouse sans changement immédiat dans son organisation. Elle tente d’avancer davantage, mais laisse des espaces à l’Espagne. À la 58e minute, Pedro Porro prend le ballon sur le côté droit, élimine deux Français et s’appuie sur Dani Olmo.

Le milieu espagnol lui remet le ballon dans la surface malgré la présence d’Upamecano. Porro frappe fort du pied droit et trompe Maignan. L’Espagne mène désormais 2-0. Les Bleus, déjà incapables de développer leur jeu avant la pause, doivent inscrire deux buts face à une équipe qui n’avait encaissé qu’une seule fois depuis le début du tournoi.

Le troisième but de Yamal refusé

Trois minutes plus tard, Lamine Yamal croit alourdir encore le score. Pau Cubarsí envoie une passe en profondeur vers l’ailier, qui part sur le côté droit, repique dans la surface et trompe Maignan d’une frappe enroulée du pied gauche. Le but est cependant refusé pour une position de hors-jeu. La France reste à deux longueurs, mais cette action confirme les difficultés de sa défense face à la vitesse et aux déplacements espagnols.

Mbappé frôle le poteau, Unai Simón ferme la porte

Les Français finissent par pousser davantage. À la 67e minute, Mbappé reçoit le ballon à l’entrée de la surface et déclenche une frappe rasante croisée. Le ballon passe tout près du poteau gauche d’Unai Simón.

Didier Deschamps lance ensuite plusieurs joueurs offensifs pour tenter de provoquer une réaction. Désiré Doué profite d’une sortie du gardien espagnol devant Mbappé, mais sa tentative lointaine est repoussée. Dans la minute suivante, le jeune Parisien glisse une passe vers Theo Hernandez. Unai Simón plonge dans les pieds du latéral français et empêche les Bleus de réduire l’écart.

Ces possibilités restent trop rares et trop tardives. L’Espagne recule légèrement dans les dernières minutes, sans perdre son organisation. Mbappé obtient encore un coup franc, mais son tir passe au-dessus. Les Français terminent la rencontre sans marquer.

Une élimination sans révolte

L’arbitre met fin au match sur le score de 2-0. L’Espagne rejoint la finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis son titre de 2010. Elle affrontera dimanche le vainqueur de l’autre demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine.

La France, qui avait remporté ses sept premières rencontres dans cette Coupe du monde, s’arrête après sa prestation la plus faible du tournoi. Les Bleus n’ont jamais réussi à prendre le contrôle du milieu de terrain, à alimenter régulièrement Mbappé ou à mettre la défense espagnole sous une pression durable. Leur réveil après le deuxième but n’a produit que quelques occasions dispersées.

Après les défaites subies face à la Roja en demi-finale de l’Euro 2024 puis de la Ligue des nations 2025, la France échoue encore contre l’Espagne dans un rendez-vous décisif. Cette fois, elle quitte la compétition sans but, sans retour spectaculaire et sans avoir véritablement fait douter son adversaire.