France-Espagne : les bookmakers placent les Bleus devant, mais ce sera serré

L’équipe de France affronte l’Espagne ce mardi à 21h, au Dallas Stadium d’Arlington, pour une place en finale de la Coupe du monde 2026. À quelques heures du coup d’envoi, les bookmakers donnent l’avantage aux Bleus. Les écarts restent toutefois réduits entre les deux sélections, invaincues depuis le début du tournoi. Une victoire française dans le temps réglementaire est généralement proposée entre 2,25 et 2,50. Le match nul tourne autour de 3,20 à 3,35, tandis qu’un succès espagnol se situe le plus souvent entre 3,20 et 3,30. La France occupe donc la première place dans la hiérarchie des opérateurs, sans bénéficier du statut de grande favorite.

Unibet place la France à 2,25

Sur le marché français, Unibet propose la victoire de la France à 2,25, le match nul à 3,35 et la victoire de l’Espagne à 3,30. Une mise de 10 euros sur les Bleus rapporterait ainsi 22,50 euros, mise comprise, en cas de succès avant une éventuelle prolongation. Ces cotes donnent environ 42% de chances à la France de gagner en 90 minutes, contre 29% pour l’Espagne et 29% pour le match nul, une fois la marge du bookmaker répartie entre les trois résultats. Le nul et la victoire espagnole sont presque placés au même niveau. Le marché envisage donc sérieusement une rencontre qui ne serait pas décidée dans le temps réglementaire.

Chez bet365 au Royaume-Uni, l’écart est encore plus réduit. La France est cotée à 11/8, soit 2,38 en cote décimale. Le nul et l’Espagne sont tous les deux proposés à 11/5, soit 3,20. Les meilleures cotes recensées auprès des opérateurs britanniques montent jusqu’à 2,50 pour une victoire française, 3,30 pour le nul et 3,30 pour l’Espagne.

Près de 60% de chances de voir les Bleus en finale

Le marché de la qualification prend en compte les 90 minutes, la prolongation et une éventuelle séance de tirs au but. Sur ce pari, l’avantage français devient plus important.

La qualification de la France est proposée à 1,60 chez Unibet, contre 2,30 pour l’Espagne. Bet365 affiche des tarifs très proches, avec les Bleus à 8/13, soit environ 1,62, et la Roja à 13/10, soit 2,30. Après retrait de la marge des opérateurs, ces prix correspondent à environ 59% de chances de qualification pour la France et 41% pour l’Espagne.

Les bookmakers ne prévoient donc pas une domination française dans le temps réglementaire. Ils estiment en revanche que les Bleus possèdent davantage de solutions pour survivre à tous les scénarios possibles, y compris une prolongation ou une séance de tirs au but.

Le 1-1 est le score exact le moins coté

Les cotes des scores exacts confirment l’attente d’une rencontre disputée. Le 1-1 est proposé à 5,10 chez Unibet, ce qui en fait le résultat précis le moins coté avant le match.

Une victoire française 1-0 est cotée à 7,60 et un succès 2-1 des Bleus à 8,30. Une victoire espagnole 1-0 atteint 8,90, tandis que le 2-1 pour la Roja est proposé à 9,70. Le 0-0 se situe à 8,70. Aucun scénario de large victoire ne figure parmi les résultats privilégiés par le marché.

La méthode de qualification reste également très ouverte. Unibet cote une qualification française dans le temps réglementaire à 2,15, contre 2,70 pour une qualification espagnole avant la prolongation. Une qualification aux tirs au but est proposée à 10 pour chacune des deux équipes.

Les opérateurs hésitent sur le nombre de buts

Les marchés consacrés au total de buts ne dégagent pas une tendance aussi forte que celui de la qualification. Bet365 propose le pari « plus de 2,5 buts » à 2,00. La possibilité de voir les deux équipes marquer est cotée à 1,75.

Chez d’autres opérateurs, le pari sur au moins trois buts descend autour de 1,90. Winamax proposait notamment le « plus de 2,5 buts » à 1,91, tandis que les cotes du « moins de 2,5 buts » restent proches. Les bookmakers se préparent donc autant à une demi-finale fermée qu’à un match dans lequel les deux attaques trouvent rapidement des espaces.

La forme actuelle place les Bleus devant

La France a gagné ses six rencontres dans cette Coupe du monde, avec 16 buts marqués et seulement deux encaissés. Elle reste sur trois matchs sans prendre de but lors des tours à élimination directe, dont une victoire 2-0 contre le Maroc en quarts de finale.

L’Espagne a également remporté ses six matchs. La Roja n’a encaissé qu’un seul but dans le tournoi, lors de sa victoire 2-1 contre la Belgique en quarts. Cette solidité explique pourquoi la cote espagnole reste proche de celle du match nul malgré le statut de favorite accordé à la France.

Les derniers résultats entre les deux nations penchent pourtant du côté espagnol. L’Espagne a battu la France 2-1 en demi-finale de l’Euro 2024, puis 5-4 en demi-finale de la Ligue des nations en juin 2025. Les opérateurs considèrent malgré tout que le parcours mondial des Bleus et leur efficacité depuis le début de la compétition leur donnent un léger avantage ce mardi soir.

La France reste favorite pour remporter la Coupe du monde

La hiérarchie du match se retrouve sur le marché du vainqueur final. La France est proposée à 2,45 pour devenir championne du monde. L’Espagne suit à 3,90, devant l’Argentine à 4,95. Les Bleus sont donc les favoris du tournoi avant les deux demi-finales.

Les cotes délivrent un verdict mesuré. La France possède l’avantage, avec environ six chances sur dix d’atteindre la finale, mais une victoire dans le temps réglementaire reste évaluée autour de 40% à 42%. Le scénario le plus redouté par les opérateurs est celui d’un match longtemps indécis, avec un score serré et une qualification décidée après la pause, voire au-delà des 90 minutes.

Les cotes sont susceptibles d’évoluer jusqu’au coup d’envoi en fonction des compositions officielles, des blessures de dernière minute et du volume des mises enregistrées.