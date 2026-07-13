Mercato : Lucas Digne de retour au PSG, un accord trouvé pour trois saisons

Le Paris Saint-Germain tient sa première recrue française d’expérience pour renforcer son couloir gauche. Lucas Digne rejoindra le club de la capitale à l’issue de la Coupe du monde 2026. Le latéral gauche de l’équipe de France s’est mis d’accord avec le PSG pour un contrat de trois saisons et effectuera ainsi son retour dix ans après avoir quitté Paris. À 32 ans, l’international français est actuellement mobilisé avec les Bleus en Amérique du Nord. Son arrivée ne sera officialisée qu’après la fin du tournoi, mais les contours de son engagement sont désormais arrêtés.

Un transfert encore à finaliser avec Aston Villa

Sous contrat avec Aston Villa, Lucas Digne dispose d’une clause libératoire inférieure à 10 millions d’euros. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent toutefois afin de fixer le montant définitif de l’opération. Aucun accord financier n’a encore été officialisé, même si le dossier est désormais très avancé. Le défenseur, formé à Lille puis passé par le PSG entre 2013 et 2016, retrouvera un club profondément transformé depuis son départ. Durant la dernière décennie, il a poursuivi sa carrière à l’étranger, notamment à l’AS Rome, au FC Barcelone, à Everton puis à Aston Villa.

Une solution d’expérience pour le côté gauche

Le PSG voit en Lucas Digne un joueur capable d’apporter immédiatement de la concurrence et de l’expérience au poste de latéral gauche. Son profil est apprécié pour sa fiabilité, son vécu au plus haut niveau européen et sa capacité à évoluer dans un effectif ambitieux. Avec 62 sélections en équipe de France, le natif de Meaux possède une solide expérience internationale. Il reste sur plusieurs saisons convaincantes en Premier League avec Aston Villa, où il a contribué aux bonnes performances du club anglais sur la scène européenne.

Un premier rendez-vous dès le mois d’août

Si le transfert est finalisé comme prévu, Lucas Digne pourrait rapidement retrouver son ancien club… comme adversaire. Le PSG et Aston Villa doivent en effet s’affronter le 12 août lors de la Supercoupe d’Europe, qui opposera les deux derniers vainqueurs des compétitions continentales. Avant ce possible rendez-vous, le défenseur français tentera de conclure sa Coupe du monde avec les Bleus avant d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière sous les couleurs parisiennes.