Le match de Coupe du monde entre la France et l’Espagne, disputé ce mardi à Dallas, débutera par une minute de silence en hommage aux victimes de l’attentat de Nice. La FIFA a accepté la demande formulée par le maire de Nice, Éric Ciotti, afin que cette rencontre soit précédée d’un moment de recueillement, dix ans après l’attaque qui avait endeuillé la France le 14 juillet 2016. Cette décision donne une portée internationale à la commémoration de l’un des attentats les plus meurtriers de l’histoire récente du pays. Des millions de téléspectateurs à travers le monde assisteront à cet hommage avant le coup d’envoi de la demi-finale.

Une demande adressée à la FIFA

Le maire de Nice avait sollicité la FIFA afin qu’une minute de silence soit organisée avant cette affiche entre les Bleus et la Roja. L’instance internationale a donné son accord, permettant ainsi que joueurs, arbitres, officiels et spectateurs observent ensemble un moment de recueillement. Le choix de cette rencontre revêt une forte portée symbolique. Le match se déroule le 14 juillet, date de la Fête nationale, qui correspond également au dixième anniversaire de l’attentat commis sur la promenade des Anglais.

Emmanuel Macron remercie la FIFA

Le président de la République, Emmanuel Macron, a salué la décision de la FIFA sur les réseaux sociaux. Il a déclaré : « Merci au président de la FIFA d’avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés. Nous n’oublierons jamais. » Ce message souligne la volonté des autorités françaises de voir cet anniversaire marqué également sur la scène sportive internationale.

Le souvenir de l’attentat de Nice

Le 14 juillet 2016, peu après le feu d’artifice de la Fête nationale, un camion lancé à vive allure sur la promenade des Anglais avait percuté la foule venue assister aux festivités. L’attaque avait fait 86 morts et plus de 450 blessés, provoquant une onde de choc en France et à l’étranger. Dix ans plus tard, plusieurs cérémonies de commémoration sont organisées à Nice. La minute de silence prévue avant France-Espagne viendra compléter ces hommages en rappelant, devant le public du monde entier, la mémoire des victimes de cette tragédie.