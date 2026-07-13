La France est prête à défendre « la liberté et le droit, au prix du sang s’il le faut », déclare Emmanuel Macron

À la veille de la fête nationale du 14 juillet, Emmanuel Macron a prononcé ce lundi son traditionnel discours aux Armées depuis l’Hôtel de Brienne. Pour cette dixième et dernière allocution de son quinquennat devant les militaires, le chef de l’État a affiché une ligne de fermeté face aux menaces internationales, tout en réaffirmant sa volonté de renforcer durablement les capacités de défense de la France et de l’Europe.

« La paix est notre but »

Au cœur de son intervention, Emmanuel Macron a lancé un message de détermination dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et les tensions internationales. « Oui, la paix est notre but, oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre toujours et au prix du sang s’il le faut », a déclaré le président de la République.

Le chef de l’État a rendu hommage aux militaires français, évoquant « le prix du sang payé par nos soldats français, morts pour la France, blessés dans leur chair ou leur âme », tout en affirmant que l’Europe était désormais engagée dans un « réveil stratégique » lui permettant d’assumer davantage sa propre défense.

Un effort supplémentaire de 36 milliards d’euros pour les Armées

Emmanuel Macron a également annoncé une actualisation de la trajectoire budgétaire des Armées. Un effort supplémentaire de 36 milliards d’euros sera consacré à la période 2026-2030.

Ces crédits doivent permettre d’accroître les stocks de munitions, de renforcer la préparation opérationnelle des forces, de consolider la souveraineté nationale dans les domaines stratégiques et de poursuivre le développement de la dissuasion nucléaire française. Le président a également rappelé qu’entre 2017 et 2027, le budget des Armées aura doublé, estimant que « l’engagement a été tenu ».

Une vision stratégique pour les dix prochaines années

Le président de la République a annoncé qu’il présentera prochainement une « vision de la défense à dix ans », à l’occasion des 150 ans de l’École de guerre.

Selon lui, la crédibilité militaire de la France à l’horizon 2030 dépendra de sa capacité à répondre aux crises actuelles, qu’il s’agisse du soutien à l’Ukraine, des opérations au Proche et au Moyen-Orient, de la présence française en Afrique ou encore de son engagement dans la région indo-pacifique.

Macron regrette l’échec du SCAF et défend une Europe de la défense

Sur le plan industriel, Emmanuel Macron est revenu sur l’abandon du projet de Système de combat aérien du futur (SCAF), développé avec l’Allemagne et l’Espagne. Le président a dit « regretter profondément » cet échec mais a appelé à poursuivre les grands projets européens de défense.

« Le patriotisme, oui, le nationalisme, jamais », a-t-il déclaré, estimant que la multiplication de programmes nationaux concurrents constituerait « une absurdité » au moment où l’Europe accélère son réarmement.

Une réunion de la coalition des volontaires pour l’Ukraine

Quelques heures après ce discours, Emmanuel Macron accueille à Paris un sommet de la coalition des volontaires en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Cette réunion vise à renforcer le soutien militaire à Kiev, notamment dans les domaines de la défense aérienne et antimissile, mais aussi à coordonner de nouvelles garanties de sécurité pour l’Ukraine et à accroître la pression diplomatique sur la Russie.

Depuis Moscou, le Kremlin a dénoncé une « coalition de va-t-en-guerre », estimant que les pays réunis à Paris nourrissaient « une profonde illusion » en pensant pouvoir infliger une défaite stratégique à la Russie.