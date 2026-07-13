Canicule : la sécheresse atteint un niveau inédit, 98 départements concernés

La sécheresse continue de s’aggraver en France. Selon les données publiées lundi par le site gouvernemental VigiEau, 98 départements sont désormais concernés par un dispositif de surveillance ou d’alerte lié au manque d’eau, un niveau inédit depuis au moins 2013. Ce nouveau bilan intervient alors que le pays traverse son troisième épisode de fortes chaleurs en moins de deux mois.

Des restrictions déjà en vigueur dans de nombreux départements

Dans le détail, 42 départements sont placés en situation de crise, le niveau d’alerte le plus élevé, 27 en alerte renforcée et 16 en alerte. Dans ces territoires, les préfets peuvent prendre des arrêtés limitant certains usages de l’eau, comme l’arrosage, le remplissage des piscines ou le lavage des véhicules. Treize autres départements, dont Paris, sont classés en vigilance. Aucune restriction n’y est imposée pour l’instant, mais les autorités appellent les habitants à adopter des gestes économes afin de préserver les ressources en eau. La situation reste également préoccupante dans les outre-mer. La Guadeloupe et la Martinique sont placées en alerte, tandis que La Réunion est en alerte renforcée, signe que les effets de la sécheresse touchent désormais une grande partie du territoire français.