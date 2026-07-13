Insolite - Norwegian remplace son logo par celui de British Airways après l’élimination de la Norvège

La compagnie aérienne norvégienne Norwegian a tenu parole. Quelques heures après la victoire de l’Angleterre contre la Norvège (2-1 après prolongation) en quart de finale de la Coupe du monde, elle a remplacé, pour une durée de 24 heures, la photo de profil de son compte Instagram par le logo de British Airways. Ce changement est la conséquence d’un pari lancé plusieurs jours avant la rencontre entre les deux compagnies aériennes, chacune soutenant naturellement la sélection de son pays.

Un défi lancé sur les réseaux sociaux

Avant le match, Norwegian avait interpellé British Airways avec un message risqué : si la Norvège s’imposait, la compagnie britannique devrait afficher le logo de Norwegian pendant une journée. En cas de victoire anglaise, Norwegian ferait exactement l’inverse. British Airways avait accepté le défi avec humour, répondant : « Don’t make bets you can’t win. » Le pari était alors officiellement conclu entre les deux entreprises.

Le logo de British Airways affiché pendant 24 heures

Après la qualification de l’Angleterre pour les demi-finales, Norwegian a immédiatement appliqué les termes de l’accord. Son compte Instagram a adopté le logo de British Airways en guise de photo de profil. La compagnie norvégienne a également publié un message félicitant l’Angleterre et British Airways, tout en souhaitant bonne chance aux Anglais pour la suite du tournoi. British Airways a répondu avec le même état d’esprit, saluant le respect du pari et remerciant Norwegian pour ce moment de fair-play entre les deux marques.

Une opération largement relayée

L’échange a rapidement été partagé sur les réseaux sociaux, où les internautes ont salué le respect de l’engagement pris par Norwegian. Plusieurs autres compagnies aériennes ont participé aux échanges avec des commentaires humoristiques, donnant encore davantage de visibilité à cette initiative. Au-delà de l’aspect marketing, cette opération est devenue l’un des épisodes les plus commentés autour du quart de finale entre l’Angleterre et la Norvège, en offrant une touche de légèreté au lendemain d’une rencontre qui a mis fin au parcours des Norvégiens dans cette Coupe du monde.