Clermont-Ferrand : cinq jeunes blessés par balles sur un point de deal, deux dans un état grave

Cinq jeunes hommes ont été blessés par balles, dont deux grièvement, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 juillet à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), lors d’une fusillade survenue à proximité d’un point de trafic de stupéfiants du quartier de la Gauthière. Les victimes, âgées de 18 à 27 ans, se trouvaient sur ou près du lieu de vente de drogue lorsqu’elles ont été prises pour cible. Selon le procureur de Clermont-Ferrand, certaines d’entre elles sont déjà connues de la justice.

Les faits se sont produits peu avant minuit. Les tireurs ont ouvert le feu avant de prendre la fuite en voiture. De nombreuses douilles ont été retrouvées sur place par les enquêteurs. Une enquête pour tentative de meurtre a été confiée à la police judiciaire afin d’identifier les auteurs et de déterminer les circonstances précises de cette attaque.

Une nouvelle flambée de violences liées au narcotrafic

À Clermont-Ferrand, les violences liées au trafic de drogue se multiplient depuis 2025. Les quartiers de la Gauthière et des Carmes figurent parmi les plus touchés par les règlements de comptes et les agressions.

Le quartier voisin des Carmes a récemment été le théâtre de plusieurs faits graves. Le 13 juin, un homme y avait été tué à l’arme blanche lors d’une rixe, tandis qu’un autre avait été blessé. Le 5 juillet, un policier avait également ouvert le feu sur un homme souffrant de troubles psychiatriques qui venait d’agresser plusieurs personnes au couteau et tentait de s’en prendre aux forces de l’ordre.