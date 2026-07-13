Mort de Claudette Walker, la «mamie de YouTube» qui avait conquis le public avec Cyprien et Kev Adams

La comédienne Claudette Walker est morte à l’âge de 86 ans. Son décès a été annoncé par son fils. Connue pour de nombreux seconds rôles au cinéma et à la télévision, elle était devenue, ces dernières années, un visage incontournable du web francophone grâce à ses apparitions dans les vidéos de plusieurs créateurs de contenu.

De la danse au cinéma, puis une seconde carrière sur YouTube

Née en 1939, Claudette Walker a d’abord été danseuse et chorégraphe avant de se tourner vers la comédie. Au fil des années, elle enchaîne les apparitions dans de nombreux films et séries françaises. Les spectateurs ont notamment pu la voir dans Sous les jupes des filles, Photo de famille, Les Tuche 4, Adieu Monsieur Haffmann, Jamais sans mon psy ou encore Marsupilami, l’un de ses derniers films. Sa notoriété prend une nouvelle dimension sur Internet. Surnommée « la mamie de YouTube », elle participe à plusieurs vidéos de Cyprien, mais aussi à des productions de Golden Moustache et Lolywood. Son humour, son naturel et son énergie séduisent des millions d’internautes de toutes les générations.

Kev Adams l’avait intégrée à l’univers de Maison de retraite

Ces dernières années, Kev Adams lui offre également une place de choix dans ses projets. Après leur rencontre sur le tournage de Comme par magie, il la fait participer à Maison de retraite 2, puis à la série Maison de retraite, diffusée sur TF1 au printemps 2026. Claudette Walker y interprète Marguerite, une pensionnaire du foyer Lino Vartan, rôle qui contribue encore à élargir sa popularité auprès du grand public.

Les hommages de Cyprien et Kev Adams

L’annonce de sa disparition a suscité une vive émotion. Cyprien, avec qui elle avait tourné plusieurs vidéos devenues cultes, lui a rendu hommage sur Instagram en écrivant qu’elle « rayonnait tellement sur les tournages » et qu’il était « heureux de l’avoir rencontrée ». Kev Adams a lui aussi salué la mémoire de la comédienne. Il a rappelé qu’ils avaient immédiatement noué une belle relation sur les plateaux de tournage avant de lui confier plusieurs rôles dans ses productions. L’humoriste a écrit qu’elle était « aussi drôle que touchante » et a conclu son message par ces mots : « Les moments avec toi me manqueront, ma Claudette ! »

Un visage familier pour plusieurs générations

En quelques années, Claudette Walker est parvenue à réunir des publics très différents. Les amateurs de cinéma et de télévision la connaissaient pour ses nombreux seconds rôles, tandis que les plus jeunes l’ont découverte grâce à YouTube, avant de la retrouver dans l’univers de Kev Adams. Cette double carrière lui avait permis de devenir l’une des personnalités les plus attachantes du paysage audiovisuel français.