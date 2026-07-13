Sam Neill est mort à 78 ans : l’inoubliable héros de Jurassic Park s’est éteint

L’acteur néo-zélandais Sam Neill est mort ce lundi à Sydney, à l’âge de 78 ans. Son décès a été annoncé par sa famille, qui précise qu’il s’est éteint entouré de ses proches. La disparition du comédien a suscité une vive émotion dans le monde du cinéma, où il laisse derrière lui une carrière de plus de cinquante ans et plus de 150 rôles au cinéma comme à la télévision.

Le visage du docteur Alan Grant dans Jurassic Park

Né le 14 septembre 1947 à Omagh, en Irlande du Nord, avant de grandir en Nouvelle-Zélande, Sam Neill s’est imposé comme l’un des acteurs les plus respectés de sa génération. Le grand public l’a découvert mondialement en 1993 grâce à son interprétation du paléontologue Alan Grant dans Jurassic Park, réalisé par Steven Spielberg. Il reprend ensuite ce rôle dans Jurassic Park III, puis près de vingt ans plus tard dans Jurassic World: Dominion, retrouvant Laura Dern et Jeff Goldblum. Ce personnage est devenu l’un des plus emblématiques de toute l’histoire de la franchise.

Une carrière bien au-delà des dinosaures

Si Jurassic Park a marqué sa carrière, Sam Neill s’est illustré dans de nombreux autres films majeurs. Il a notamment joué dans La Leçon de piano, À la poursuite d’Octobre Rouge, Possession, L’Homme bicentenaire, The Dish ou encore Hunt for the Wilderpeople. À la télévision, il a également laissé son empreinte avec des rôles remarqués dans Peaky Blinders, Les Tudors et Reilly, Ace of Spies, confirmant sa capacité à évoluer aussi bien dans les grandes productions hollywoodiennes que dans des œuvres plus intimistes.

Un combat contre le cancer remporté… avant une disparition soudaine

En 2023, Sam Neill avait révélé être atteint d’un lymphome T diagnostiqué l’année précédente. Après plusieurs années de traitements et la participation à un essai clinique de thérapie CAR-T en Australie, il avait annoncé au printemps 2026 être totalement guéri de son cancer. Sa famille a indiqué que son décès a été soudain et inattendu, tout en précisant qu’il était toujours en rémission au moment de sa mort.

Anobli en Nouvelle-Zélande en 2022 pour sa contribution aux arts dramatiques, Sam Neill était reconnu autant pour son talent que pour sa personnalité chaleureuse. Il laisse quatre enfants, six petits-enfants et une filmographie qui a marqué plusieurs générations de spectateurs. Son interprétation du docteur Alan Grant demeure l’une des plus mémorables de l’histoire du cinéma d’aventure et restera indissociable de l’univers de Jurassic Park.