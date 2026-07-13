Fin de vie : des évêques interpellent les députés avant le vote du 15 juillet

Plusieurs évêques ont pris la parole pour s’adresser aux parlementaires à quelques jours du vote solennel sur l’aide à mourir prévu à l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale s’apprête à voter mercredi 15 juillet sur la proposition de loi relative à l’aide à mourir. Ce scrutin solennel intervient après des mois de débats sur un texte qui divise profondément la société française. Les députés devront se prononcer sur un dispositif qui autorise, sous conditions strictes, l’accompagnement vers la mort pour certains patients en fin de vie.

Une mobilisation des prélats avant le scrutin

Des évêques ont multiplié les prises de parole ces derniers jours pour interpeller les parlementaires avant cette échéance. Leur intervention vise à rappeler la vulnérabilité des personnes les plus fragiles face à un tel dispositif législatif. Les prélats cherchent à peser sur les consciences des élus à quelques heures d’un vote qui pourrait transformer le cadre légal français en matière de fin de vie.

Le texte examiné mercredi pourrait modifier en profondeur les pratiques médicales et l’accompagnement des malades en phase terminale. Les positions restent très clivées au sein de l’hémicycle, rendant l’issue du scrutin incertaine. Cette proposition de loi constitue l’aboutissement d’un long processus législatif lancé sous la précédente mandature.