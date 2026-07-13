Royaume-Uni : 250 millions de livres débloqués pour renforcer la protection de la communauté juive

Le gouvernement britannique a annoncé un plan exceptionnel de plus de 250 millions de livres sterling (près de 293 millions d’euros) destiné à renforcer la sécurité de la communauté juive face à la recrudescence des actes antisémites. Cette enveloppe, qui sera répartie sur trois ans, doit financer un renforcement des effectifs policiers, des dispositifs de protection et des actions de prévention.

Quelque 500 policiers supplémentaires seront déployés dans les quartiers comptant d’importantes communautés juives, dont 300 à Londres. Les autorités prévoient d’intensifier les patrouilles aux abords des synagogues, des écoles et des centres communautaires, tout en renforçant la présence d’agents en civil afin de prévenir d’éventuelles attaques.

Une réponse à la hausse des actes antisémites

Dans un communiqué, le Premier ministre démissionnaire Keir Starmer a estimé que « la montée de l’antisémitisme » observée ces dernières années constituait « une mise à l’épreuve des valeurs » du Royaume-Uni. Une partie des fonds sera également consacrée à des programmes éducatifs destinés à lutter contre l’antisémitisme et à prévenir les discours de haine.

Selon le commissaire adjoint de la police de Londres, Matt Jukes, les communautés juives britanniques sont confrontées à « une menace exceptionnelle », marquée par une augmentation des crimes de haine, du risque terroriste et des ingérences d’États hostiles.

Une série d’attaques ces derniers mois

Cette annonce intervient après plusieurs attaques visant la communauté juive au Royaume-Uni. Fin avril, deux hommes avaient été poignardés dans le quartier de Golders Green, à Londres, dans une attaque qualifiée de terroriste par la police. Depuis la fin du mois de mars, plusieurs synagogues situées dans le nord-ouest de la capitale ont également été visées par des incendies ou des tentatives d’incendie.

En octobre 2025, une attaque contre une synagogue de Manchester avait fait deux morts. À la suite de l’agression de Golders Green, le Royaume-Uni avait relevé son niveau d’alerte terroriste à « sévère », tandis que Keir Starmer avait accusé des États comme l’Iran de représenter une menace pour les Juifs britanniques.

Parmi les mesures annoncées, 59 millions de livres seront spécifiquement attribués à la police antiterroriste afin de renforcer la lutte contre les menaces terroristes et les ingérences étrangères. Le Community Security Trust (CST), principale organisation chargée de la sécurité de la communauté juive britannique, a salué cette hausse significative des moyens, estimant qu’elle intervient à un moment crucial pour la protection des Juifs au Royaume-Uni.