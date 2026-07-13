Israël : les élections législatives fixées au 27 octobre, un scrutin crucial pour Netanyahu

Israël organisera des élections législatives le 27 octobre, a annoncé dimanche le chef de la coalition gouvernementale, Ofir Katz. Il s’agira du premier scrutin national depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et les conflits qui ont suivi à Gaza, au Liban et avec l’Iran.

La date des élections restait incertaine depuis que le Parlement israélien avait voté sa dissolution en mai, ouvrant la voie à des élections anticipées. Devant une commission parlementaire, Ofir Katz a toutefois confirmé que la date prévue par la loi, le 27 octobre, serait finalement maintenue.

Ce scrutin s’annonce particulièrement important pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Les enquêtes d’opinion réalisées ces derniers mois indiquent que sa coalition de partis nationalistes et religieux pourrait perdre sa majorité. Toutefois, ses adversaires politiques ne disposent pas, à ce stade, d’une majorité claire susceptible de leur permettre de former un gouvernement.

Revenu au pouvoir à la fin de l’année 2022 à la tête du gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël, Benjamin Netanyahu a vu sa crédibilité en matière de sécurité fortement ébranlée après l’attaque surprise menée par le Hamas en octobre 2023. Les récents sondages montrent également qu’une partie de l’opinion publique lui reproche la gestion de la guerre contre l’Iran.

Dans ce contexte, les élections du 27 octobre pourraient redessiner le paysage politique israélien. Alors que les conséquences des conflits régionaux continuent de peser sur le pays, la campagne électorale devrait être largement dominée par les questions de sécurité, de gouvernance et de politique étrangère.