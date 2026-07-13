Thaïlande : un incendie meurtrier dans un pub de Bangkok fait au moins 27 morts

Un violent incendie survenu dans un pub très fréquenté de Bangkok a fait au moins 27 morts et de nombreux blessés, ont annoncé les autorités thaïlandaises lundi. Le drame, qui s’est produit peu avant minuit dans le quartier de Chatuchak, figure parmi les incendies les plus meurtriers qu’ait connus la capitale ces dernières années.

Le Premier ministre Anutin Charnvirakul, qui s’est rendu sur les lieux, a indiqué que 27 corps avaient été retrouvés, tandis que d’autres victimes avaient été transportées vers des hôpitaux. Au total, 63 personnes ont été blessées dans l’incendie, dont 22 se trouvent dans un état critique, selon les autorités municipales de Bangkok.

D’après les témoignages de plusieurs survivants, une panne de courant aurait précédé l’apparition d’une importante fumée, avant qu’une violente explosion ne se produise. L’incendie se serait rapidement propagé à l’intérieur de l’établissement, semant la panique parmi les clients.

Les rescapés ont expliqué avoir tenté de fuir vers l’arrière du pub, près des toilettes, mais n’y avoir trouvé aucune issue de secours. Le Premier ministre a déclaré que plusieurs survivants avaient confirmé l’absence de sorties de secours accessibles dans cette partie du bâtiment, un élément qui pourrait avoir aggravé le bilan humain.

Selon Suriyachai Rawiwan, directeur du département de prévention et d’atténuation des catastrophes de l’administration métropolitaine de Bangkok, les secours sont arrivés alors que les flammes avaient déjà ravagé une grande partie de l’établissement. Les premières constatations indiquent que le feu aurait débuté près de la scène, mais les causes exactes restent à déterminer.

Les autorités ont ouvert une enquête afin d’établir l’origine de l’incendie et de vérifier si les normes de sécurité du pub étaient respectées. Les conclusions de cette enquête devraient permettre de déterminer les responsabilités dans cette catastrophe qui a profondément choqué la Thaïlande.