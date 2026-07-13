Thomas Voeckler secoue le Tour : «J’ai du mal à croire que plus personne ne se dope»

Consultant du Tour de France et ancien coureur professionnel, Thomas Voeckler a tenu des propos choc sur la question du dopage dans le cyclisme. Interrogé sur le sujet, il a expliqué qu’il refusait aussi bien d’affirmer que le peloton est totalement propre que d’accuser un coureur sans preuve : « Vous ne m’entendrez jamais affirmer qu’il n’y a pas de dopage dans le peloton. Et vous ne m’entendrez jamais affirmer qu’un tel est dopé, parce que je n’ai aucun élément. » Voeckler précise qu’il ne dispose d’aucune preuve permettant de mettre en cause un athlète en particulier, tout en estimant qu’il serait tout aussi excessif d’assurer que le dopage a complètement disparu.

« On ne chope plus de mecs »

L’ancien maillot jaune du Tour de France a également exprimé son étonnement face à la raréfaction des cas positifs ces dernières années : « Ce qui m’inquiète un peu, c’est que, depuis quelques années, on ne chope plus de mecs. J’ai du mal à croire qu’avec des salaires plus élevés et des budgets qui ont triplé par rapport à avant, tout le monde se soit dit : “Ce n’est pas bien de se doper, plus personne ne se dope.” ». Selon lui, l’évolution économique du cyclisme professionnel rend difficile l’idée que les pratiques dopantes auraient totalement disparu. Il insiste néanmoins sur le fait que ce raisonnement ne constitue pas une accusation contre un coureur ou une équipe en particulier.

Un sujet toujours sensible dans le cyclisme

Le dopage demeure un thème particulièrement sensible dans le monde du cyclisme, marqué par plusieurs grandes affaires au cours des dernières décennies. Les contrôles antidopage continuent d’être réalisés tout au long de la saison, sur les compétitions comme en dehors.