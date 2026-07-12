Tour de France : Mathieu van der Poel triomphe au terme d’un numéro exceptionnel sous une chaleur accablante

Mathieu van der Poel a remporté la 9e étape du Tour de France, disputée entre Malemort et Ussel. Le coureur néerlandais de l’équipe Alpecin-Deceuninck s’est imposé au terme d’une journée éprouvante, marquée par une chaleur extrême qui a conduit les organisateurs à raccourcir le parcours d’une trentaine de kilomètres. Présent dans l’échappée dès les premiers kilomètres, Van der Poel a parfaitement géré ses efforts tout au long de l’étape. Il a franchi la ligne en tête après un sprint entre les quatre derniers rescapés de l’échappée, devançant Tobias Halland Johannessen, Tom Pidcock et Alex Baudin. Le peloton, lancé à pleine vitesse dans les derniers hectomètres, a échoué à quelques mètres seulement de revenir sur les hommes de tête.

Une offensive décisive dans le final

Après avoir participé activement au travail dans l’échappée, Van der Poel a accéléré dans la dernière difficulté de la journée, le Mont Bessou. Son attaque a provoqué une sélection qui a réduit le groupe de tête à quatre coureurs. Malgré la poursuite menée par les équipes de sprinteurs et celles des favoris du classement général, le quatuor a conservé une avance infime jusqu’à l’arrivée. Dans la dernière ligne droite, le Néerlandais a lancé son sprint au moment idéal. Sa puissance lui a permis de résister au retour de Johannessen et de Pidcock pour décrocher son troisième succès d’étape sur le Tour de France.

Le classement général reste inchangé

Cette victoire ne modifie pas la hiérarchie au classement général. Les principaux prétendants au maillot jaune sont arrivés dans le peloton quelques secondes après les échappés, sans écart significatif. Tadej Pogačar conserve ainsi la première place du classement général avant la journée de repos. Jonas Vingegaard demeure son principal poursuivant, tandis qu’Isaac Del Toro, Remco Evenepoel et Juan Ayuso restent également aux avant-postes.

Une troisième victoire d’étape sur le Tour

Déjà vainqueur à deux reprises lors des éditions précédentes, Mathieu van der Poel ajoute une troisième victoire à son palmarès sur la Grande Boucle. Ce succès est aussi son premier sur un Grand Tour cette saison pour le petit-fils de Raymond Poulidor. À l’issue de cette neuvième étape, les coureurs observent une journée de repos avant d’aborder une nouvelle phase de montagne.