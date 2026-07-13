Le mouvement raëlien veut construire une ambassade extraterrestre au Burkina Faso d’ici 2035

La branche burkinabè du mouvement raëlien, classé sectaire en France, a lancé une campagne pour ériger une ambassade destinée aux extraterrestres sur le sol burkinabè avant 2035. Le gouvernement de transition n’a pas encore donné son feu vert.

La branche burkinabè du mouvement raëlien, classé sectaire en France, a lancé une campagne pour ériger une ambassade destinée aux extraterrestres sur le sol burkinabè avant 2035. Le gouvernement de transition n’a pas encore donné son feu vert.

C’est un projet qui mêle ufologie et géopolitique africaine. Le mouvement raëlien du Burkina Faso milite activement pour la construction d’une ambassade extraterrestre dans le pays, avec pour horizon l’année 2035. La branche locale de ce mouvement, fondé par le Français Claude Vorilhon dit Raël et considéré comme sectaire par les autorités françaises, a officiellement lancé une campagne en ce sens.

Son représentant au Burkina Faso soutient que le projet s’inscrit parfaitement dans la ligne politique des autorités de transition, qu’il qualifie de « souverainiste ». L’argument avancé : accueillir une telle ambassade placerait le Burkina Faso au centre d’un contact interplanétaire, loin des influences occidentales traditionnelles.

Malgré cette tentative d’alignement rhétorique avec le discours des militaires au pouvoir à Ouagadougou, le gouvernement burkinabè n’a pour l’heure accordé aucune approbation officielle à l’initiative. Le projet demeure donc à ce stade une campagne militante, sans ancrage institutionnel.