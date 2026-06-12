Madagascar : un enfant albinos de 2 ans sauvé après son enlèvement

Les gendarmes ont retrouvé sain et sauf un jeune garçon de 2 ans enlevé par des hommes armés. Ce rapt s’inscrit dans une série d’attaques visant les personnes albinos.

Un jeune garçon albinos de 2 ans a été retrouvé vivant début juin par les gendarmes de Beroroha, dans le sud-ouest de Madagascar. L’enfant avait été enlevé par des individus armés et séquestré dans une case du village d’Ankaviao, sur les hauts plateaux. L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis de le récupérer indemne, une issue heureuse alors que la plupart des victimes d’albinisme sont retrouvées trop tard. Les ravisseurs ont été arrêtés.

Des croyances occultes meurtrières

Ce kidnapping s’inscrit dans une vague d’agressions ciblant spécifiquement les personnes atteintes d’albinisme dans certaines régions malgaches. Ces attaques sont motivées par des croyances occultes persistantes qui attribuent des pouvoirs magiques aux organes et membres des albinos. Ces pratiques criminelles alimentent un trafic macabre, les rendant particulièrement vulnérables dans les zones rurales isolées.

Cette opération de sauvetage met en lumière la nécessité de renforcer la protection des enfants albinos, populations particulièrement exposées. Les autorités malgaches font face à un défi majeur pour éradiquer ces superstitions mortifères et garantir la sécurité de ces personnes discriminées. Chaque intervention réussie reste un soulagement rare face à l’ampleur du phénomène.