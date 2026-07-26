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Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye crée son propre parti politique

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Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye crée son propre parti politique
Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye crée son propre parti politique

Plus de deux ans après son élection à la présidence du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye franchit une nouvelle étape en lançant sa propre formation politique. Ce mouvement intervient dans un contexte où son ancien Premier ministre Ousmane Sonko renforce son contrôle sur le Pastef.

Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, a officiellement lancé son propre parti politique, un peu plus de deux ans après avoir accédé au pouvoir. Cette initiative marque une prise d’autonomie politique notable pour le chef de l’État sénégalais.

La création de ce nouveau parti survient à un moment particulier de la vie politique sénégalaise : Ousmane Sonko, ancien Premier ministre et figure dominante du Pastef, consolide son emprise sur cette formation qui avait porté Diomaye Faye à la présidence. La naissance d’une structure distincte soulève des questions sur la nature des relations entre les deux hommes, jusqu’ici présentés comme alliés.

Les détails du programme et du nom du nouveau parti n’ont pas été précisés dans les informations disponibles à ce stade.

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