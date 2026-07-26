RDC : une vingtaine de morts dans une attaque des ADF à Mambasa et Béni

Une attaque des ADF dans les territoires de Mambasa et Béni, en République démocratique du Congo, fait une vingtaine de morts, selon la société civile. La situation humanitaire se détériore, avec une progression de l'épidémie d'Ebola et des offensives continues de cette milice, malgré les interventions militaires.

Le groupe djihadiste ADF a frappé dans l’est de la République démocratique du Congo, faisant une vingtaine de morts selon la société civile. Ces violences surviennent alors que l’épidémie d’Ebola continue de progresser dans la région.

Une vingtaine de personnes ont été tuées lors d’une nouvelle attaque menée par les Forces démocratiques alliées (ADF) dans les territoires de Mambasa et de Béni, dans l’est de la République démocratique du Congo. C’est la société civile locale qui a rapporté ce bilan.

Cette milice, affiliée au groupe État islamique, intensifie ses offensives dans une zone déjà fragilisée par des années de conflit armé. Les attaques se multiplient dans un contexte particulièrement préoccupant : l’épidémie d’Ebola progresse simultanément dans la région, compliquant davantage la situation humanitaire et les opérations de secours.

Les ADF sont régulièrement mis en cause dans des massacres de civils dans le Nord-Kivu et l’Ituri. Malgré les opérations militaires menées par l’armée congolaise, parfois en coordination avec la Mission des Nations unies, le groupe maintient une capacité de nuisance importante dans ces territoires enclavés.